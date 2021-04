Hyundai partage des images de sa camionnette Santa Cruz

On sait depuis un certain temps déjà que Hyundai nous prépare une camionnette, la Santa Cruz. Hier, la firme coréenne a partagé quatre images de cette dernière. Leur caractère sombre a pour objectif de nous laisser dans l’expectation, et signifie probablement que d’autres petits ajustements seront apportés au véhicule, mais quand même, on commence à en avoir une très bonne idée.

Au menu, on a exactement ce à quoi on s’attendait, soit une camionnette de type Honda Ridgeline, donc davantage orientée vers le plein air que les travaux lourds. D’ailleurs, Hyundai ne parle pas d’une camionnette, mais plutôt d’un véhicule « sport-aventure ».

On va éviter d’ajouter une nouvelle appellation pour décrire ce qui demeure une camionnette, mais ça vous donne une idée de la vocation du modèle et de la façon dont il est vu par son créateur. La Santa Cruz profite d’une structure monocoque, mais son format semble un peu plus compact que celui de la Ridgeline. Il faudra voir lorsqu’on pourra mettre nos yeux sur le modèle alors qu’il sera situé aux côtés d’autres.

Son style n’est pas unique, cependant, alors que sa calandre est dérivée de celles des nouveaux Tucson et Elantra. Le style de la carrosserie est cependant plus musclé avec des lignes de caractère qui se disposent un peu partout. À l’arrière, le hayon est estampillé « Santa Cruz » et le mot Hyundai se retrouve sur la poignée. Des feux reprenant la forme de la lettre T sont disposés horizontalement et complètent la signature. Une caractéristique intéressante est le marchepied incorporé au pare-chocs arrière afin de permettre l’accès plus facilement à ce qui se trouve à l’intérieur de la caisse.

Hyundai affirme que la Santa Cruz va disposer d’un « plancher de caisse flexible pour le chargement du matériel et d’une connectivité à la fine pointe ». La plateforme, qui va offrir la traction intégrale, promet d’être polyvalente ; il faudra voir ce que l’entreprise entend par cela. En outre, Hyundai promet des « moteurs puissants et efficaces », ce qui nous assure qu’il y aura plus d’une mécanique au menu.

C’est le 15 avril prochain que nous aurons droit à la présentation complète du Santa Cruz. Hyundai a confirmé que son modèle sera produit à compter de cet été à son usine de Montgomery, en Alabama.