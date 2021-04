Un million pour le premier Ford Bronco… pour une bonne cause

Il n’est pas rare qu’un modèle particulier ou très attendu sur le marché voit son premier exemplaire de production s’en aller directement à l’encan pour être proposé au plus offrant. On l’a souvent vu avec la Chevrolet Corvette et même plus récemment avec le GMC Hummer EV et le Ram 1500 TRX.

Le week-end dernier, c’était au tour du Ford Bronco de « vivre » l’expérience et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas déçu ; son prix de vente a légèrement dépassé le million de dollars américains.

Concrètement, le modèle a été adjugé à l’impressionnante somme de 1 075 000 $ à la vente aux enchères de Barrett-Jackson, volet Scottsdale, en Arizona.

Comme vous l’aurez deviné, le prix d’adjudication servira une bonne cause. Dans ce cas-ci, la totalité de la somme sera versée à la National Forest Foundation et à Outward Bound, deux organismes qui font partie de la nouvelle mission du Bronco Wild Fund de Ford. Ce dernier vise à rapprocher les gens de la nature.

Le Bronco portant le numéro de série se terminant par 001 et dont il est question ici est une version First Edition entièrement équipée, revêtu de la peinture extérieure Lightning Blue. À l’intérieur, des sièges garnis de cuir Navy Pier sont présents, tandis qu’un moteur V6 EcoBoost de 2,7 litres se trouve sous le capot. Il est relié à une transmission automatique à 10 rapports.

« Nous avons aidé à récolter des millions de dollars grâce à la vente de neuf véhicules pour des œuvres de bienfaisance. Du nombre, un record de modèles au numéro de série se terminant par 001. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires, soit Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford et GMC, pour avoir choisi d’être de l’expérience Barrett-Jackson afin de donner aux collectionneurs l’occasion de posséder une pièce d’histoire, le tout en ayant l’occasion d’aider de belles causes. » - Craig Jackson, président et chef de la direction de Barrett-Jackson.

Est-ce que l’acheteur a réalisé une bonne affaire ? Probablement que non, car il serait étonnant qu’avec le temps cette édition unique vaille plus qu’un million… à moins qu’on l’offre à nouveau dans 25 ou 30 ans pour une autre bonne cause.