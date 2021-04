Prix Auto123.com 2021 | Voici les gagnants !

Après vous avoir présenté nos finalistes la semaine dernière, voici la liste des gagnants des prix Auto123 pour l’année 2021. En parcourant celle-ci, gardez en tête que les votes n’ont pas toujours été unanimes et que certaines luttes ont été très serrées. Aussi, certains modèles n’ayant pu être essayés n’ont pas vraiment eu de chance de s’imposer.

Ce qu’on remarque surtout cette année, c’est à quel point certains finalistes avaient tout pour être gagnants, ce qui signifie une fois de plus que l’industrie progresse et nous offre de plus en plus de créations de qualité.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Sans plus tarder, voici les gagnants.

Voiture sous-compacte / compacte de l’année 2021 : Hyundai Elantra

C’est la Hyundai Elantra qui remporte le titre de meilleure voiture compacte et sous-compacte pour l’année-modèle 2021. Face à l’étonnante Nissan Sentra et la toujours appréciée Mazda3, la berline coréenne aura finalement séduit les membres de l’équipe d’Auto123, notamment pour sa qualité d’exécution, mais aussi parce que la berline est disponible en plusieurs livrées distinctes.

Et en plus de la régulière, de l’hybride et de la N-Line, Hyundai planche actuellement sur une authentique Elantra N. Ça promet!

À voir aussi : Premier essai de la Hyundai Elantra 2021 : viser le sommet

À voir aussi : Hyundai Canada dévoile les prix de sa gamme Elantra 2021

Voiture intermédiaire / pleine grandeur de l’année 2021 : Kia K5

La domination coréenne se poursuit du côté des berlines intermédiaires et pleine grandeur. Rappelons que cette catégorie a été formée cette année suite à la déconfiture des pleine grandeur.

Nouvellement arrivée sur nos routes, la Kia K5, digne remplaçante de l’Optima, se sauve avec les honneurs cette année devant une Volkswagen Arteon injustement boudée du public et une valeur sûre, la Toyota Camry.

Le design de la K5 et sa qualité générale sont à l’origine de cette victoire, mais on se doit aussi de mentionner la présence du rouage intégral à bord de la version régulière.

À voir aussi : Essai de la Kia K5 GT-Line 2021 : tout un défi

Voiture de luxe d'entrée de gamme / compacte de l’année 2021 : Genesis G70

La Genesis G70 impressionne depuis son arrivée sur le marché. Non seulement son comportement sur la route rivalise avec les ténors de la catégorie, mais en plus, la recette coréenne continue de faire mal paraître les rivales. Et on parle ici de la G70 2021, et non du millésime 2022 qui sera grandement amélioré.

Et question d’ajouter un peu d’huile sur le feu, sachez que la G70 a remporté son titre face à la Lexus IS remaniée et la référence du segment, une certaine BMW Série 3. Ce n’est pas rien!

À voir aussi : Essai de la Genesis G70 2021 : le luxe sans le statut

Voiture intermédiaire de luxe de l’année 2021 : Mercedes-Benz Classe E

Au sein de cette catégorie plus conservatrice, la Genesis G80 aurait pu venir brouiller les cartes, mais le raz-de-marée Genesis s’est arrêté à Stuttgart. En effet, la gamme étendue de la Classe E de Mercedes-Benz a convaincu les membres de notre jury, tout comme le confort général, sans oublier la sportivité des versions AMG.

Et puis, il y a aussi la valeur de revente qui entre en ligne de compte ici. Pour l’ensemble de l’œuvre donc, la Classe E se hisse au sommet cette année.

Voiture pleine grandeur de luxe de l’année 2021 : Porsche Panamera

Ce sont trois personnalités bien différentes qui s’affrontaient dans la catégorie des berlines pleine grandeur de luxe. C’est finalement la plus sportive du lot qui a le plus impressionné nos collaborateurs. La Porsche Panamera est en effet une sportive dans l’âme, et ce, même si elle peut facilement jouer le rôle de limousine à ses heures.

Avec trois carrosseries disponibles dont une familiale et plusieurs groupes motopropulseurs, la Panamera n’a pas besoin de beaucoup de kilomètres pour convaincre le public, et ce, même si la BMW Série 7 et la Genesis G90 constituaient déjà de très bons choix.

À voir aussi : Essai de la Porsche Panamera 4 e-hybrid Sport Turismo : un plaisir différé

VUS sous-compact de l’année 2021 : Mazda CX-30

Il faut l’avouer, cette catégorie a donné du fil à retordre à nos chroniqueurs. Le Kia Seltos est déjà parmi les véhicules les plus populaires de son créneau, tandis que le Subaru Crosstrek est un véhicule prisé depuis son arrivée sur le marché. Au final, c’est plutôt le brio du CX-30 qui a propulsé le multisegment de Mazda au sommet.

Au volant, l’expérience de conduite est réellement à part et la qualité initiale impressionne également. Le constructeur a fait du beau travail avec son petit véhicule.

À voir aussi : Premier essai du Mazda CX-30 Turbo 2021 : sortir de sa zone de confort

À voir aussi : Mazda CX-30 turbo 2021 : prix et détails annoncés

VUS compact de l’année 2021 : Nissan Rogue

Jadis considéré comme l’option sans saveur de la catégorie, le Nissan Rogue peut désormais séduire par son agrément de conduite un peu plus relevé. On ne parle pas ici d’un VUS aussi engagé que le Mazda CX-5, tandis qu’il n’offre pas l’étendue de la gamme du Toyota RAV4, mais cette métamorphose du Rogue est suffisante pour que le véhicule utilitaire mérite le titre cette année.

Il faudra surveiller la tenue du Mitsubishi Outlander l’an prochain, le nouveau modèle 2022 qui est un cousin très proche du Nissan Rogue.

À voir aussi : Essai du Nissan Rogue 2021 : Une mise à jour bienvenue… et réussie

À voir aussi : Nissan Rogue 2021 : 10 choses à savoir

À voir aussi : Un 3-cylindres turbo pour le Nissan Rogue ?

VUS intermédiaire de l’année 2021 : Kia Telluride

Sommes-nous surpris de la présence du Kia Telluride sur la plus haute marche du podium? Absolument pas. Le plus imposant véhicule Kia est joli, hyper bien équipé, en plus d’être capable de rivaliser avec des modèles luxueux. Les deux finalistes que sont le Toyota Highlander et le Subaru Ascent n’étaient pas des mauvais choix non plus, mais le Telluride est sur un nuage en ce moment.

Kia doit maintenant songer à ajouter un groupe motopropulseur plus écoénergétique à son gros utilitaire.

À voir aussi : Essai du Kia Telluride 2020: une séduisante surprise

À voir aussi : Kia Telluride 2020 : 10 choses à savoir

À voir aussi : Essai du Kia Telluride 2020 sur une longue distance : 3 gars, 6 jours, 2000 km

À voir aussi : Comparaison : Hyundai Palisade 2020 vs Kia Telluride 2020

VUS pleine grandeur de l’année 2021 : Chevrolet Tahoe / Chevrolet Suburban

Le constructeur GM domine cette portion de l’échiquier depuis bon nombre d’années. Et la refonte du trio américain (Chevrolet Tahoe/GMC Yukon/Cadillac Escalade) est applaudie aux quatre coins de l’Amérique du Nord.

À moins d’une révolution ailleurs dans la catégorie, le Chevrolet Tahoe et sa variante plus logeable, le Chevrolet Suburban, risquent d’être au sommet pendant quelques années encore.

À voir aussi : Essai du Chevrolet Tahoe 2020 : avant de partir…

À voir aussi : Comparaison : Chevrolet Suburban 2020 vs Ford Expedition 2020

VUS sous-compact de luxe de l’année 2021 : Volvo XC40

Le Volvo XC40 est un mouton noir dans cet océan de petits véhicules utilitaires. Et force est d’admettre que son design scandinave séduit. Les deux aspirants, le BMW X2 et le Mercedes-Benz Classe GLB, constituent des options intéressantes et différentes, mais le représentant suédois s’élève au-dessus de la mêlée grâce à une conduite à la fois sportive et confortable.

Et puis, il y a cette nouvelle version électrique qui change la donne, même si le nombre d’exemplaires sera limité au pays.

VUS compact de luxe de l’année 2021 : BMW X3

Les trois finalistes du segment compact de luxe étaient tous très différents. D’un côté, l’Acura RDX propose une conduite sportive. De l’autre, le Lincoln Corsair surprend par sa qualité et son agrément de conduite.

Quant au BMW X3, sa gamme est certainement ce qui a fait basculer le vote en sa faveur. Des livrées régulières, en passant par le modèle hybride rechargeable, le X3 peut également être commandé en version M, le bolide qui hérite du même moteur 6-cylindres en ligne turbo que la mythique M3.

À voir aussi : Le BMW X3 M Competition 2020 : 10 choses à savoir

VUS de luxe intermédiaire de l’année 2021 : Land Rover Defender

Rarement a-t-on vu un nouveau modèle se pointer dans ce segment et générer autant d’attention que le Defender de Land Rover. Il y a bien sûr ce retour d’un nom mythique dans le paysage automobile, mais également, et surtout, ce style absolument craquant ; un A+ pour les designers. Mais ce ne pouvait être suffisant et là où le modèle s’est imposé, c’est sur la route… et hors route. Disons qu’il a convaincu le juré d’Auto123, ainsi que celui de plusieurs autres médias à travers la planète. Une meilleure chance la prochaine fois pour les finalistes, les BMW X5 et Lexus RX.

À voir aussi : Essai du Land Rover Defender 2021 : le grand retour

À voir aussi : Un V8 pour le Land Rover Defender en 2022

À voir aussi : Land Rover confirme le Defender 130

VUS de luxe pleine grandeur de l’année 2021 : BMW X7

La lutte dans ce segment a été une affaire de tous les instants. C’est simple, les trois véhicules en lice auraient chacun pu être déclarés gagnants. Le Cadillac Escalade, notamment, a impressionné tout le monde cette année, entre autres avec sa suspension qui transforme tout en tapis de fleurs. Le GLS de Mercedes est pour sa part un laboratoire roulant. Cependant, il suffit de prendre le volant du BMW X7 pour comprendre que la firme bavaroise a fait des miracles avec son monstre qui se comporte comme une ballerine sur la route.

À voir aussi : 10 choses à savoir sur le BMW X7

À voir aussi : Essai du BMW X7 M50i 2020 : Énorme dans tous les sens du terme

Camionnette intermédiaire de l’année 2021 : Chevrolet Colorado / GMC Canyon

Il y a sept ou huit ans, la palme dans ce segment était annuellement envoyée par la poste au Toyota Tacoma. Cependant, depuis 2015, General Motors est revenu en force dans le segment avec son duo Chevrolet Colorado/GMC Canyon. La gamme a beau être vieillissante, elle est variée et propose des options intéressantes aux consommateurs. On pense entre autres aux modèles ZR2 et ZR2 Bison chez Chevrolet. La Toyota Tacoma est aussi vieillissante, mais elle demeure toujours aussi prisée et compétente. Quant à l’autre finaliste, le Jeep Gladiator, il a recueilli suffisamment de votes pour se montrer le bout du nez, mais il aura besoin de se raffiner et d’être offert à prix plus alléchants pour s’imposer.

À voir aussi : Essai du Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2020 : aux commandes d’une brute

À voir aussi : Essai du GMC Canyon AT4 2021 : pas tout à fait un Colorado ZR2, mais…

Camionnette pleine grandeur de l’année 2021 : Ram 1500

Voilà une catégorie où il est impossible de faire l’unanimité. Le Ford F-150 aurait très bien pu l’emporter cette année avec ses innovations, notamment sa variante hybride et le système qui permet de brancher ses outils dans la boîte, pour le travail. Le Chevrolet Silverado (et le GMC Sierra) est aussi un joueur compétent. Cependant, c’est le Ram 1500 qui continue de séduire avec son intérieur de grande qualité, ainsi que son comportement routier princier, fruit de sa suspension pneumatique.

À voir aussi : Essai du Ram 1500 Limited 2020 : le grand luxe… surélevé!

À voir aussi : Essai du Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020 : le véhicule idéal… pour certains !

Véhicule vert de l’année 2021 (admissible aux rabais gouvernementaux) : Toyota RAV4 Prime

Ici, le choix a été plus facile, et pour deux raisons ; l’efficacité du produit, puis sa grande popularité. On ne peut tout simplement pas ignorer ce dernier élément. Cependant, il est décevant que ceux qui souhaitent un modèle doivent se taper une liste d’attente indécente. Heureusement, ceux-ci peuvent se tourner vers un de nos deux finalistes, soit le nouveau Ford Mustang Mach-E ou encore le Kia Niro EV.

Véhicule vert de l’année 2021 (non admissible aux rabais gouvernementaux) : Porsche Taycan

La nouvelle catégorie des véhicules verts qui ne sont pas admissibles aux rabais gouvernementaux nous a donné des maux de tête, car elle regroupe beaucoup de joueurs, dont plusieurs de très grande qualité. C’est pourquoi le trio de tête est composé de gagnants. Cependant, puisqu’il fallait faire un choix, c’est finalement la Porsche Taycan qui a remporté le vote populaire, devant les Jaguar I-Pace et Volvo XC40 Recharge. Ce dernier, avec une autonomie digne de ce nom, aurait peut-être eu plus de chances ; on dit ça comme ça.

Minifourgonnette de l’année 2021: Toyota Sienna

Les joueurs sont moins nombreux qu’ils ne l’étaient dans le segment des fourgonnettes, mais la qualité y est plus que jamais. Cette année, on a deux modèles entièrement revus qui figurent au catalogue, dont notre gagnante, la Toyota Sienna, ainsi que la Chrysler Pacifica. Et notre autre finaliste ? La Honda Odyssey, sans trop de surprises. Quant à ce qui a fait pencher la balance, c’est un ensemble de facteurs, mais citons un aménagement intérieur au poil, une présentation hybride tous azimuts, ainsi que la traction intégrale.

Voiture sport (à moteur 4-cylindres) de l’année 2021: Honda Civic Type R

Autre nouvelle catégorie, autres maux de tête en raison du nombre incroyable de candidates intéressantes. Encore une fois, chacune de nos finalistes aurait pu être choisie comme gagnante, y compris d’autres modèles comme la Volkswagen Golf R, par exemple. Or, c’est finalement la Honda Civic Type R qui a devancé la Mazda MX-5 et la Hyundai Veloster au fil d’arrivée. C’est le côté extrême et domptable de la Type R qui la rend si… unique. En fait, il est difficile de lui résister.

Voiture sport (à moteur de 5-cylindres et plus) de l’année 2021 : Porsche 718 Boxster

Et il y a toutes les autres voitures sport, cette fois équipées de moteurs de 5 cylindres et plus. Ironiquement, c’est un modèle qui propose aussi un moteur 4-cylindres qui l’a emporté, mais cette fois avec ses variantes pourvut d’un 6 cylindres de 4 litres, nommément les GTS et Spyder. Ce modèle a rendu la vie dure à tous les autres de la catégorie, dont les deux finalistes, la BMW M2 ainsi que la Toyota Supra.

Et la nouvelle génération de la Chevrolet Corvette ? Cette voiture, assurément, se serait insérée dans le trio de tête et aurait même pu l’emporter. Cependant, aucun membre de l’équipe n’a eu l’occasion de la conduire ; il est très difficile de voter pour un modèle que l’on n’a pas encore piloté. Si on en prend le volant cet été, la lutte pourrait être différente l’an prochain.

Véhicule « aventure » hors route de l’année 2021: Jeep Wrangler

De plus en plus, la conduite hors route est un aspect hautement considéré par les constructeurs. Les modèles offrant des modes de conduite pensés pour les aventures extrêmes, lorsque ce n’est carrément pas des versions pensées pour sortir des sentiers battus, se multiplient. Malgré tout, c’est un vétéran qui l’emporte, soit le Jeep Wrangler. On connaît ses capacités, mais ce qui est intéressant, c’est que les variantes se multiplient (moteur V8, version hybride 4xe), un signe que la concurrence est de plus en plus féroce. Elle est venue cette année du Ford F-150 Raptor, ainsi que du nouveau Ram 1500 TRX.

Deux mentions. Une pour la version ZR2 du Colorado qui aurait aussi pu être finaliste, ainsi qu’une autre au Ford Bronco qui semble avoir tous les outils pour s’imposer dans cette catégorie. Cependant, comme c’est le cas avec la Chevrolet Corvette, il faudra bien en prendre le volant pour en avoir une idée. Le modèle est sur le point de nous parvenir.