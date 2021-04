Non, Volkswagen ne change pas de nom aux États-Unis

Hier, on a failli vous rapporter une nouvelle qui circulait depuis 24 heures concernant un changement de nom pour Volkswagen aux États-Unis. Le nom Voltswagen avait été avancé, reflétant le virage électrique de l’entreprise.

Nous avons été sceptiques dès le départ et n’avons rien publié. On a failli se raviser hier (mardi), car la compagnie a publié une information confirmant le tout, graphique à l’appui, sur son compte Twitter. Nous sommes demeurés très prudents ; ça sentait la soupe chaude.

Or, tout ça s’est avéré être un poisson d’avril complètement raté.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

En fait, la nouvelle est sortie trop rapidement ; elle aurait normalement dû paraître le 1er avril. En fin de compte, son apparition prématurée en ligne a semé la confusion un peu partout. Finalement, le département de l’entreprise s’est complètement planté.

Où peut-être était-il simplement perdu dans ses trucs ? Les campagnes de pubs qui tournent au vinaigre, on a vu ça quelques fois chez Volkswagen au cours des dernières années.

Pas de Voltswagen, il est important de le dire. On passe à un autre sujet et dorénavant, tout ce qui va émaner de Volkswagen dans la semaine qui va précéder le 1er avril ne pourra plus être pris au sérieux.

Quand on crie au loup…