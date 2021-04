Genesis X Concept, un coupé qu’on aimerait voir sur les routes

Genesis amorce l’année en force, c’est le moins que l’on puisse dire. Le renouvellement de la G80, l’arrivée du nouveau GV80, la présentation du tout aussi nouveau GV70, les modèles tout frais se succèdent à un rythme fou.

Et voilà que l’entreprise nous a dévoilé un autre véhicule hier, cette fois du côté de Los Angeles et sous forme d’étude, le Concept X. Et quel concept ! Qu’on le regarde du devant, de l’arrière ou de profil, le modèle est absolument spectaculaire.

La compagnie n’a pratiquement pas divulgué d’informations sur les spécifications du véhicule en matière de puissance, d’autonomie ou autres. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il s’agit d’une création tout électrique. Le coupé, une rareté aujourd’hui, présente une forme traditionnelle, mais avec des sections distinctes pour le capot, l’habitacle et le coffre.

Cependant, on ne voit plus de modèles à deux portes qu’on se trouve comme un peu sans mots et on l’admire sans réserve. Les proportions sont également classiques, mais la signature est intemporelle avec un long capot plongeant et un arrière au style effilé. Le design de la poupe est particulièrement accrocheur.

Les ailes bombées et la calandre qui est inclinée vers le bas et l’intérieur ajoutent une touche athlétique à l’ensemble. Les phares qui sont divisés en deux, la signature de la marque, s’enfoncent de façon spectaculaire dans les flancs. Les feux font de même.

À bord, on retrouve de tout, soit un mélange de lignes classiques et modernes. La présentation est minimaliste avec des bouches d’aération dissimulées dans le design. Les écrans sont discrètement positionnés et la section qui ceinture le siège du pilote est du plus bel effet. Les passagers avant ont droit à de magnifiques sièges baquets en cuir marron et la banquette arrière est recouverte d’un cuir bleu vert foncé.

Est-ce que Genesis produira cette voiture ? Impossible de le savoir pour l’instant, bien sûr, mais considérant que la marque va nous proposer deux à trois véhicules par année d’ici 2024, il y a lieu de croire qu’un modèle s’en inspirant, tout au moins, verra le jour. On sait que la compagnie prépare différents types de véhicules électriques, donc c’est à voir… et à suivre.