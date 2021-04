Kia nous offre des détails plus croustillants à propos du EV6

Il y a deux semaines, Kia levait le voile sur l’EV6, un bolide électrique aux lignes racées et très accrocheuses. Situé quelque part entre la voiture et le VUS (on se refuse à utiliser l’omniprésent terme multisegment), le véhicule en remet en matière de style, mais aussi de performance, comme nous l’a appris le constructeur cette semaine avec plus de détails concernant la fiche technique d’une version haute performance qui sera proposée.

Baptisée EV6 GT, cette dernière sera dotée d’un groupe motopropulseur à traction intégrale qui se compose de moteurs électriques situés à l’avant et à l’arrière. Au total, ces derniers vont cracher une orgie de 577 chevaux et 546 lb-pi de couple. Cette « mécanique » ne sera offerte qu’avec le plus gros des deux blocs-batterie offerts avec l’EV6. Cette version GT va également se pointer avec quelques traits visuels distincts, question de bien annoncer ses couleurs.

Les performances annoncées par Kia sont impressionnantes : un temps de 3,5 secondes pour le 0-100 km/h avec une vitesse de pointe à 206 km/h. La voiture sera également équipée d’un logiciel qui va imiter le comportement d’un différentiel à glissement limité.

De son côté, Hyundai n’a pas annoncé une version de performance de sa Ioniq 5, un véhicule avec lequel l’EV6 partage ses assises. Kia aura-t-elle l’exclusivité ou est-ce que Hyundai va nous réserver une surprise ? C’est à voir.

Quant au style de cette version GT, il est quelque peu différent avec des roues et des pneus plus massifs, ainsi que des boucliers avant et arrière au style plus agressifs. Les étriers de frein jaunes sont assortis aux accents de même teinte que l’on retrouve dans l’habitacle, et les sièges présentent une allure sportive tout en étant gâtés d’un rembourrage agressif.

Une version GT-Line sera aussi proposée. Elle va jouir des traits visuels de la variante GT, mais sera pourvue du plus petit des deux blocs-batterie.

Les différentes configurations pour les EV6 et GT-Line comprennent un modèle à propulsion offrant un moteur de 168 chevaux, ou encore un modèle à traction intégrale à deux moteurs capables de 232 chevaux, le tout avec l’ensemble de batteries standard. Avec l’ensemble de piles offrant une autonomie prolongée, on va retrouver un modèle à propulsion offrant un moteur électrique de 225 chevaux, ainsi qu’une version à rouage intégral (deux moteurs) pour une puissance de 321 chevaux.

Kia affirme que la configuration à propulsion et à autonomie prolongée va offrir une autonomie de plus de 500 kilomètres avec le cycle européen WLTP. Il faut s’attendre à des capacités inférieures avec le cycle de l’EPA (Environmental Protection Agency) américaine, probablement autour de 400 kilomètres.

Kia va assurément nous fournir plus d’informations concernant ce modèle au cours des prochains mois. La compagnie affirme que ce produit sera mis en vente au cours de la deuxième moitié de l’année. Les prix seront bien sûr annoncés ultérieurement.