Genesis G80 2021 | 10 choses à savoir

Genesis s’est pointée il y a quelques années seulement, mais depuis, elle a réussi à introduire de magnifiques berlines très bien équipées et à bon prix. Et maintenant, voilà que les VUS se pointent.

Incroyablement, nous assistons déjà à des mises à jour de certains produits Genesis, à commencer par la G90 l’année dernière. Quant à la G80, une nouvelle génération nous arrive pour 2021 et avec elle, un nouveau style et une foule de caractéristiques et de technologies intéressantes nous sont avancés. Nous avons pris le temps de l’examiner de près et nous vous présentons les 10 choses les plus importantes à savoir à son sujet.

# 1 - Regardez-la !

Vous pouvez penser ce que vous voulez de cette calandre agressive, mais vous devez admettre que par-dessus tout, elle est distinctive. Elle est flanquée de part et d’autre de phares tout aussi originaux, dont les unités de jour avancent un style assorti à celui des décorations qui reposent sur les ailes, juste derrière les roues avant.

L’arrière est également très distinctif avec l’inscription « Genesis » qui s’étend sur toute la largeur du coffre, ainsi que des feux à double lentille qui reprennent le motif vu à l’avant et sur les flancs.

Du reste, la posture du véhicule est parfaite et l’allure générale respire la qualité et le luxe. Si les jantes de 20 pouces présentées ici sont superbes, des jantes encore plus distinctives sont également livrables.

# 2 - Un intérieur princier

Tout, des matériaux utilisés à la technologie proposée, est absolument digne d’un véhicule destiné à l’acheteur de luxe. Les sièges sont particulièrement beaux et réglables en 16 directions à l’avant. Ils sont dotés de nervures et de surpiqûres contrastantes, ce qui constitue une belle touche. Tout est véritable, aussi ; le cuir, les boiseries à pores ouverts, les commutateurs et les boutons en métal, tout comme le cadre du sélecteur de rapports qui comporte une partie en verre sous le bouton « P ». L’endroit est accueillant.

# 3 - Une technologie digne d’un cinéma maison

Bon, peut-être pas tout à fait, mais ce qui est présenté ici ne ressemble à rien à ce que nous avons vu auparavant à l’intérieur d’une voiture. Tout commence par l’énorme écran central de 14 pouces du système multimédia. Il est tactile, mais comme il est très large, il peut être un peu difficile à atteindre depuis le siège du conducteur. Ce n’est pas grave, car il y a aussi un contrôleur centralisé qui rappelle un peu l’iPod original. Il faut un peu de temps pour s’y habituer, mais une fois que c’est fait, son fonctionnement est très simple. De plus, comme il y a aussi un pavé tactile, vous pouvez « épeler » des messages et des adresses GPS avec votre index.

# 4 - Aides à la conduite extraordinaires

Bien sûr, toutes les aides à la conduite nécessaires sont présentes : régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien dans la voie, centrage sur la voie, etc. Mais c’est la caméra d’angle mort de la G80 qui se distingue vraiment. Dès que vous activez votre clignotant, un écran situé sur la jauge numérique du côté que vous indiquez montre l’angle mort capté par une caméra. C’est très logique et très utile, en ville comme sur l’autoroute. Si vous disposez de l’affichage semi-numérique que l’on trouve sur les versions d’entrée de gamme, la jauge de droite joue ce rôle pour chaque côté de la voiture.

# 5 - En parlant du groupe de jauges…

… c’est l’un des plus beaux que vous trouverez dans ce segment aujourd’hui. Pour les modèles à affichage entièrement numérique, vous pouvez choisir parmi quatre styles différents qui modifient l’aspect des jauges et les informations affichées. Les graphiques sont incroyablement nets et il y a également deux surfaces sur lesquelles diverses informations sont affichées, ce qui donne un aspect 3D à l’ensemble.

# 6 - Une banquette arrière difficile à battre

Il est difficile de croire que la G80 n’est pas le navire amiral de la gamme Genesis quand on voit à quel point la banquette arrière est bien équipée et spacieuse. Il y a 983 mm d’espace pour les jambes et 968 mm pour la tête, même avec le toit ouvrant. Les places arrière profitent également de leur propre zone de climatisation, on retrouve des sièges chauffants et ventilés, et si vous êtes assis derrière le passager avant, vous pouvez ajuster son siège depuis l’arrière.

# 7 - Un ou deux turbos

La gamme se compose de modèles à moteur 4 et 6 cylindres turbo. Le 4-cylindres de la version 2.5 T Advanced développe 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple, et le 6-cylindres de la version 3.5 T Prestige propose 375 chevaux et 391 livres-pieds de couple. Le premier n’a pas un, mais deux turbocompresseurs. La puissance est délivrée tout en douceur et il y en a toujours plus qu’assez pour les dépassements. Elle est transmise aux roues par une boîte automatique à huit vitesses avec palettes de changement de vitesse sur les deux modèles.

# 8 - Une tenue de route, en prime ?

La G80 peut bien accélérer, mais aussi tenir la route. Le rouage intégral aide, mais en plus, le modèle V6 reçoit des amortisseurs à commande électronique qui sont contrôlés par un ordinateur qui lit la route devant lui et ajuste leur fermeté en conséquence. La conduite est ainsi encore plus souple, tandis que les renforts de la tour de jambes de force dans le compartiment moteur contribuent à isoler l’habitacle des chocs que la route peut lui infliger. Le roulis est également bien contrôlé grâce au centre de gravité plutôt bas de la voiture.

# 9 - Se détendre, se ressourcer

En plus de ce grand écran, le système multimédia comprend également la fonction Sons de la nature qui, lorsqu’elle est sélectionnée, utilise le système audio pour donner l’impression que vous êtes assis dans un café, une forêt tropicale, au bord de la mer, etc. Cela peut sembler superflu, mais lors de mon test, il y a eu des moments où je ne voulais pas écouter de musique ou la radio, mais je voulais quelque chose. J’ai alors activé la fonction et cela a rendu le trajet étonnamment relaxant.

# 10 - Un prix d’entrée pas si luxueux

Le modèle 2.5T Advanced est offert à partir de 66 000 $ au Canada, tandis que la version 3,5 T Prestige présentée ici coûte 76 000 $. Les produits Volvo, Mercedes-Benz ou BMW dotés d’un équipement similaire vous coûteront bien plus que 80 000 $, et le fait qu’il y ait peu d’options rend le processus d’achat d’autant plus facile et moins pénible financièrement. De plus, comme il s’agit de Genesis, si vous voulez en faire l’essai, la compagnie va à votre rencontre, tout comme avec le processus d’entretien.