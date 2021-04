Lexus LF-Z : un aperçu de l’avenir électrique de Lexus

Lexus a présenté aujourd’hui le concept LF-Z Electrified, un prototype nous donnant un aperçu de ce qui nous attend du côté de cette marque en matière d’électrification. La compagnie, ainsi que la maison-mère Toyota, est en retard dans la course visant à larguer les moteurs à combustion, mais les plans s’accélèrent en la matière.

Notons toutefois que le concept LF-Z Electrified n’est pas nécessairement un modèle qui va voir le jour. C’est plutôt une signature, une étude qui va dicter la façon de faire chez Lexus qui nous promet quelques 10 modèles électrifiés (hybride, hybride enfichable et tout électrique) d’ici 2025. Deux verront le jour cette année.

Quant à ce LF-Z, il s’agit d’une évolution du concept LF-30 présenté au Salon de Tokyo en 2019. Ses lignes sont moins tordues et plus près de réalité, ce qui montre que la signature de la marque prend forme alors que l’on s’approche de la production de certaines créations. Le modèle possède quatre portes conventionnelles avec de véritables poignées. Les rétroviseurs et les roues, cependant, sont vraiment ceux propres aux concepts.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

À l’intérieur, la présentation est très minimaliste avec tous les systèmes d’affichage placés autour du conducteur et un tableau de bord simple. Les sièges héritent d’un design géométrique similaire à celui de l’extérieur et le choix de mettre en valeur le fauteuil du pilote avec une sellerie contrastée est intéressant.

Malheureusement, Lexus n’a pas donné beaucoup de détails sur ce qui alimente le concept au-delà de l’électricité. Les batteries sont montées dans le plancher et il y a deux moteurs, un pour les roues avant et un autre pour celles d’arrière, une approche typique. Aucun chiffre sur l’autonomie ou la puissance n’a été partagé. On peut bien sûr s’attendre à ce que les premiers modèles électriques de Lexus soient entièrement pourvus en matière de technologies, de sécurité et de connectivité.