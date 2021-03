Ford cesse la production de berlines en Europe

Il y a quelques années, lorsque Ford a annoncé la fin de la production de berlines pour l’Amérique du Nord, plusieurs ont douté de cette stratégie, pointant même ce qui se passait de l’autre côté de l’océan, là où la compagnie poursuivait la commercialisation de ce type de modèles.

Qu’on soit d’accord ou non, Ford voyait bien les tendances du marché qui fait qu’un nombre croissant de consommateurs délaissent les voitures à quatre portes au profit de VUS et de camionnettes.

Tellement que le couperet vient de tomber sur le Vieux Continent alors que Ford a annoncé que la Mondeo, la version de la Fusion que l’on connaît bien ici, cesserait d’être produite l’an prochain, soit en mars 2022.

Commercialisée en 1992, puis vendue aux États-Unis sous le nom de Contour, la Mondeo de première génération s’est imposée comme l’un des modèles les plus importants de Ford dans les années 1990. Elle était particulièrement populaire en Angleterre où elle a permis à la firme d’accaparer une importante part du marché local. En 1995, 118 000 unités avaient été vendues là-bas. En 2020 ? 2400. C’est ce qu’on appelle une chute spectaculaire.

Selon Ford, via le magazine britannique Autocar, « l’évolution des préférences des clients » est à blâmer pour la disparition du modèle, ce qui est une autre façon de dire que les Européens ne veulent pas plus de berlines que les Américains. Ils veulent en fait des modèles qui offrent une position de conduite plus élevée. En 2020, 39 % des ventes européennes de Ford ont été l’affaire de VUS de tous formats.

Ford a souligné que la Mondeo ne sera pas remplacée. Pour ceux à la recherche d’une forme de voiture quelconque, une version haute sur patte de la Fusion est en préparation. Elle devrait faire ses débuts avant la fin de 2021 ; on saura alors qu’elles seront ses destinations.

Lorsque la Mondeo prendra sa retraite, la gamme européenne de Ford sera dépourvue de berline pour la première fois depuis des décennies. Les options modèles à hayon sont réduites à deux avec la Fiesta et la Focus, tandis que la seule familiale toujours dans la gamme est la Focus.