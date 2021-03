Guide d’achat : Les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les VUS, camionnettes au Canada en 2021

Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons pour 2021 au Canada. Aujourd’hui, les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les VUS et camionnettes.

Comme ce fut le cas pour notre guide sur les nouveaux pneus pour autos pour l’été 2020, le palmarès suivant a été élaboré durant une période de confinement ce printemps. L’industrie automobile est soit au ralenti, soit paralysée.

Toutefois, la situation devrait revenir à la normale (ou presque) bientôt et plusieurs propriétaires de VUS, de VUM (multisegment) et de camionnettes sentiront le besoin de changer les pneumatiques de leur véhicule. Le guide d’achat qui suit met surtout en vedette les pneus les plus récemment présentés par les manufacturiers.

Pour les besoins de la cause, il est question de plusieurs catégories de pneus dans ce reportage. Sachez que si vous possédez une fourgonnette, un VUS, un VUM, ou même une camionnette de format compact ou intermédiaire, il y a de fortes chances que vous trouviez le pneu qu’il vous faut dans le guide des nouveaux pneus dédié aux autos.

Dans le présent guide, on traite souvent de pneus dits « hors route » ou « toutes saisons ». Certains seront identifiés A/T pour All Terrain (tous terrains), d’autres A/S pour All Seasons (toutes saisons). Si vous comptez utiliser ces pneus l’hiver prochain, assurez-vous qu’ils affichent le petit logo d’homologation hivernale (le flocon de neige dans une silhouette de montagne).

Sachez que l’ordre d’apparition des produits ne reflète ni l’importance ni la préférence.

Michelin

Comme mentionné dans le reportage sur les pneus de voitures, on sait à quel point les automobilistes canadiens ont un faible pour la marque française Michelin. C’est pourquoi le tout récent Defender LTX MS nous vient immédiatement à l’esprit lorsqu’il est question d’un pneu « tout usage » pour les plus grands VUS et les camionnettes de luxe, surtout si l’on recherche silence et douceur de roulement.

À noter que ce pneu n’est pas tout à fait indiqué pour les sorties hors route et que l’on pourrait trouver mieux pour l’hiver (quoiqu’il soit bien à l’aise lors d’une fine chute de neige automnale). Incidemment, le Defender LTX MS remplace le LTX M/S 2 qui avait déjà une belle réputation. Il est livrable dans une multitude de grandeurs pour jantes de 15 à 22 pouces et même dans le format LT pour de lourdes charges.

Les modèles Latitude et Premier représentent également un choix intéressant pour les propriétaires de VUS et de multisegments. Toutefois, les pneus Michelin peuvent s’avérer plus coûteux que bien des produits de la concurrence.

Goodyear

Tout comme Michelin, la marque américaine Goodyear n’a plus besoin de présentation auprès des propriétaires de VUS et de camionnettes. Même chose pour sa gamme de pneus Wrangler, puisqu’elle est avec nous depuis des années et, surtout, parce qu’elle est présentée en une multitude de versions.

Par exemple, si vous recherchez un pneu de VUS ou de camionnette moins agressif, il y a le Wrangler Fortitude qui devrait répondre à vos attentes. Par contre, si vous aimez bien guider votre VUS ou camionnette dans la boue ou à travers des sentiers plus exigeants, tout en voulant l’utiliser au quotidien, le Wrangler Adventure A/T devrait combler vos attentes.

Si vous possédez un VUM relativement imposant, mais que vous ne tenez pas à un pneu bruyant, Goodyear vous proposera le pneu Assurance CS dans sa version TripleTred. Ce produit est en fait un pneu d’auto avec une bande de roulement dotée d’une sculpture plus profonde qui devrait bien dissiper l’eau et procurer une bonne adhérence dans une neige printanière ou automnale.

Enfin, si vous possédez une camionnette que vous utilisez pour des fonctions commerciales, Goodyear a un pneu très robuste pour vous, le Duratrac, qui peut aussi servir pour de lourdes charges.

Bridgestone

Évidemment, on ne peut parler de pneus sans nommer ce troisième grand manufacturier de l’industrie, la compagnie japonaise Bridgestone. Son produit vedette cette année est le Dueler H/L Alenza qui est applicable à plusieurs camionnettes et VUS pleine grandeur et qui est reconnu pour sa qualité et sa douceur de roulement.

Notez que pour les excursions hors route, il serait plus recommandable d’opter pour le Dueler A/T qui est quand même agréable sur la route.

Enfin, si vous recherchez une certaine économie de carburant, il y a dans cette gamme Dueler une version Ecopia destinée aux grands VUS et multisegments. Il se distingue par une résistance au roulement moindre, mais ce n’est pas un pneu tout indiqué pour des excursions hors route.

Firestone

Firestone est une marque américaine affiliée à Bridgestone. Elle propose toute une panoplie de pneus pour camionnettes, mais on doit mentionner ici que ses pneus Destination et Transforce devraient répondre aux attentes d’utilisateur de plus grosses camionnettes intermédiaires (Ford F-250, Ram et GM 2500 HD et plus encore) qui doivent transporter des charges plus imposantes et se déplacer sur des chantiers.

General Tire

Chez General Tire, on offre le pneu Grabber A/T X de nouvelle génération pour ceux qui veulent faire des excursions hors route tout en pouvant circuler sur autoroute. Ce pneu est du genre « homologué », ce qui veut dire qu’il pourrait être utilisé comme pneu d’hiver surtout pour la neige profonde (plus que sur les routes glacées). Son utilisation serait donc un peu limitée.

Pirelli

Le manufacturier italien Pirelli a su adapter sa production à notre marché et parmi ses nouveaux pneus, il faut mentionner le Scorpion Verde A/S +, un modèle spécifiquement destiné aux VUS et aux multisegments de grand format. Il est conçu pour procurer à fois confort, silence de roulement et économie de carburant. De plus, il devrait satisfaire les propriétaires de VUS de performance qui recherchent en même temps une tenue de route exceptionnelle.

Toyo

Cette marque japonaise s’est taillé une belle réputation grâce à ses pneus de camionnettes pour excursions hors route Open Country. Cette année, elle nous revient avec une nouvelle génération d’Open Country, l’A/T III, un pneu vraiment agressif se distinguant par une gomme de bande de roulement toute nouvelle sur une carcasse complètement revue.

Plus axé vers les performances sur sentiers rugueux, ce nouveau produit de Toyo est aussi « homologué » pour les déplacements hivernaux. Il est livrable pour roues de 15 à 22 pouces incluant les dimensions LT et indice de charge XL (Extra Load).

Incidemment, Toyo vient d'annoncer la venue d'un autre pneu Celsius, le Cargo, celui-ci étant destiné aux grandes fourgonnettes comme les Ford Transit, Ram Promaster et Mercedes-Benz Sprinter.

Yokohama

Le manufacturier japonais Yokohama a lancé toute une offensive ce printemps en nous dévoilant pas moins de quatre nouveaux produits, dont le Geolandar X-AT, un pneu destiné aux excursions hors route, mais que Yokohama annonce comme étant à la fois plus performant en sentier, plus durable, plus silencieux et plus confortable.

Vu que c’est un véritable pneu hors route, celui-ci est livrable pour jantes de 15 à 22 pouces dans des grandeurs incluant le format LT ou de 31 à 35 pouces. Comme on le voit, il s’agit vraiment d’un produit spécialisé.

Par ailleurs, le Geolander CV G058 pour toutes saisons offre une adhérence sûre pour les multisegments, les petits VUS et les fourgonnettes, et est admissible au rabais printanier de 70 $ offert par le manufacturier.

Nokian

La marque finlandaise Nokian n’est pas souvent associée aux pneus de camionnettes. Pourtant ce manufacturier scandinave en produit depuis des années. D’ailleurs, Nokian a désormais une nouvelle usine au Tennessee, et un nouveau pneu, celui-ci étant spécifiquement créé pour camionnettes, grands VUS et VUM.

Nous avons pu évaluer le One HT en détail, notamment en le testant sur route et en sentier. Notez qu’il est livrable en version « P » (Passenger) et « LT » (Light Truck).

BF Goodrich, Cooper Falken et autres

Évidemment, plusieurs autres manufacturiers de pneus de camionnettes de qualité devraient être mentionnés dans ce guide, incluant BF Goodrich, partenaire de Michelin, dont les produits All Terrain K02 n’ont plus besoin de présentation. Ces pneus de camionnettes et de VUS peuvent être utilisés autant sur route que hors route alors qu’on les retrouve en première monte sur certains véhicules populaires comme le Ford F-150. Ils feront de bons pneus de remplacement sur ces véhicules.

Cooper est aussi une marque américaine reconnue pour ses pneus à prix abordable. La gamme Discoverer SRX pour route est celle qui ira aux VUS et camionnettes de promenade alors que la gamme AT3 servira tant à la route qu’aux excursions modérées en sentier.

Dans le même ordre d’idées, il y a les pneus Falken (une marque du manufacturier japonais Sumitomo produite dans l’état de New York), dont les WildPeak A/T sont en monte d’origine sur certaines camionnettes comme le Jeep Gladiator. WildPeak est une marque à considérer pour les VUS et les camionnettes tout comme les Dynapro d’Hankook et les Road Venture de Kumho (mais en diffusion limitée).

Et les pneus chinois ? Encore une fois, malgré que l’on constate une certaine croissance dans la qualité et la fiabilité de pneus nous provenant de Chine, il est préférable d’attendre que ceux-ci fassent preuve de plus de rigueur avant d’en faire une recommandation.

Comme vous avez pu vous le réaliser, il y a beaucoup de nouveautés et de variantes dans les pneus de camionnettes, de VUS et de multisegments. Ce guide tente de vous donner une image globale de ce qui est le plus en demande sur le marché sans entrer dans les détails des pneus de performance ou des pneus hors route spécifiques aux compétitions. Et ceux-ci sont nombreux.

Si un des pneus mentionnés dans ce dossier vous intéresse, veuillez consulter un concessionnaire de la marque qui vous en donnera plus de détails. Bien souvent, vos attentes et la réalité peuvent différer.

Nous voulons remercier Stéphane Parenteau de Pneus Premiers Choix au Québec pour son aide technique, et ce, malgré les difficultés de la situation actuelle.