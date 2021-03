Un nouveau mode de sécurité pour les Dodge Charger et Challenger

Dodge vient d’ajouter un nouveau mode de sécurité pour ses modèles Charger et Challenger, question de dissuader les voleurs et ceux qui aimeraient profiter de ces véhicules pour se payer de petites balades marquées par l’adrénaline.

On parle donc d’une deuxième couche de sécurité pour ces véhicules. Cette dernière exige que le conducteur entre un code à quatre chiffres sur l’écran du système multimédia. Celui-ci va limiter la puissance de la voiture à… trois chevaux ! Le moteur va en fait tourner au ralenti en tout temps, limitant toutes possibilités.

Le plus beau de la chose, c’est qu’il s’agit d’une mise à jour offerte gratuitement pour tous les propriétaires d’une berline Charger ou d’un coupé Challenger des années modèles 2015 ou plus récents. Seul hic, le modèle doit être équipé du V8 Hemi de 6,4 litres (392) ou du V8 suralimenté de 6,2 litres. Ces moteurs sont actuellement proposés avec les versions Scat Pack et Hellcat de chaque modèle et affichent des puissances respectives de 485 et 717 chevaux.

« Plus de 150 voitures sont volées chaque jour aux États-Unis », a déclaré Tim Kuniskis, le chef de la direction de Dodge, via un communiqué. « Même si nos modèles sont plus rares que d’autres, les voleurs les ont ciblés. »

La mise à jour sera effectuée chez les concessionnaires, de sorte que tous les propriétaires de ces véhicules peuvent contacter le leur pour fixer un rendez-vous. Dodge a déclaré qu’elle s’attend à ce que cette fonction soit offerte à la fin du deuxième trimestre de cette année.

