Subaru montre une nouvelle image de l’Outback Wilderness

Il y a quelques mois, on apprenait que Subaru préparait une nouvelle série de variantes pour ses modèles et que cette dernière prendrait le nom de Wilderness. C’est le 30 mars prochain que nous allons avoir droit au dévoilement du premier modèle, une version de l’Outback.

Question de nous mettre l’eau à la bouche, la compagnie a dévoilé quelques détails supplémentaires à propos de ce modèle. Et que nous réservent les modèles Wilderness ? Une allure spécifique à chaque véhicule, notamment, caractérisé par une calandre redessinée, des pare-chocs redessinés qui permettent d’augmenter les angles d’approche et de sortie, des ailes plus larges et des jantes à six branches ceinturées de pneus robustes. Des plaques de protection seront aussi visibles sous la carrosserie, question de préserver les organes vitaux. La suspension va aussi se trouver relevée. Des accents orangés sont aussi attendus ici et là.

La majorité de ces informations ont été vues par des espions qui ont aperçu le modèle à l’essai avec ses habits de camouflage. Ce que nous a montré Subaru, ce n’est qu’une partie de la roue avant côté conducteur et le bas de caisse.

Autrement, il faudra voir si Subaru va doter ce modèle du moteur 4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres ou le 4-cylindres turbo de 2,4 litres. Parions sur le deuxième. La transmission à variation continue (CVT) sera bien sûr de la partie, comme (on le devine) le système de contrôle de descente en pente et le dispositif X-Mode. Les deux offrent plus de flexibilité en conduite hors route.

La présentation de la Subaru Outback Wilderness aura lieu en ligne le 30 mars à 11 h, heure de l’Est. La compagnie va diffuser le tout sur son site officiel et sur ses différents réseaux sociaux. Le moment précis où la vente de ce modèle sera annoncée est à venir, tout comme les prix.

On se reparle de tout cela la semaine prochaine.

