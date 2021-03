Prix Auto123.com 2021 | Voici les finalistes !

Une fois de plus, Auto123 fait le tour de l’industrie automobile pour déterminer quels sont les meilleurs véhicules de l’année à l’intérieur de catégories données. Avec la multiplication de l’offre à plusieurs adresses, l’ajout de nouveaux segments, sans compter l’arrivée d’un nombre croissant de modèles électriques, certaines desdites catégories sont en mutation.

Et elles le seront dans les années à venir. Si l’on est assez certain de retrouver un segment de camionnettes pleine grandeur pour encore longtemps, d’autres créneaux sont appelés à voir le jour, comme les VUS compacts électriques, par exemple.

Ainsi, vous retrouverez cette année la fusion de certaines familles de produits (sous-compactes et compactes, notamment), ainsi que l’ajout de nouvelles catégories comme les véhicules verts admissibles aux rabais gouvernementaux, tout comme les créations dont la prérogative est l’aventure hors route.

Voici donc, dans un premier temps, les finalistes de nos 21 catégories. Nous enchaînerons la semaine prochaine avec les gagnants.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

VOITURE SOUS-COMPACTE / COMPACTE DE L’ANNÉE 2021

Hyundai Elantra - Mazda3 - Nissan Sentra

Cette année, les anciennes catégories des voitures compactes et sous-compactes ont été réunies, suite à la déconfiture du segment sous-compacte. Ceci a une incidence sur le vote de nos collaborateurs qui ont tous préféré des voitures compactes aux sous-compactes dans leurs choix.

La nouvelle Hyundai Elantra est encore en lice notamment grâce à sa gamme très complète. De son côté, le niveau de qualité de la Mazda3 et l’ajout d’une livrée Turbo fait partie de l’équation, tandis que la Nissan Sentra est probablement la voiture qui s’est le plus améliorée par rapport à sa génération précédente.

VOITURE INTERMÉDIAIRE / PLEINE GRANDEUR DE L’ANNÉE 2021

Kia K5 - Toyota Camry - Volkswagen Arteon

Le ventes en déclin du côté des berlines – surtout pour les pleine grandeur – ont forcé la réunion de ces deux catégories. L’ennui, c’est que les grandes berlines sont peu ou pas renouvelées de nos jours. En revanche, les constructeurs accordent beaucoup d’attention à la taille intermédiaire, plus populaire auprès du public nord-américain.

Cette année, la Kia K5 se pointe le bout du nez pour remplacer l’Optima et force est d’admettre que les designers ont eu la main heureuse, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La Toyota Camry, elle, se distingue de ses rivales par l’étendue exceptionnelle de sa gamme (de base, AWD, TRD, Hybride, etc.). Quant à elle, la Volkswagen Arteon a séduit bon nombre de nos chroniqueurs par son côté pratique et son comportement à l’européenne.

VOITURE DE LUXE D'ENTRÉE DE GAMME / COMPACTE DE L’ANNÉE 2021

BMW Série 3 - Genesis G70 - Lexus IS

Même scénario du côté luxueux alors que la multiplication des modèles abordables a de quoi mélanger les consommateurs. D’un côté, les berlines compactes forment un segment depuis les années 70, et de l’autre, les voitures d’entrée de gamme proposent une porte d’entrée moins dispendieuse à avaler pour les acheteurs moins fortunés qui désirent tout de même repartir au volant d’une luxueuse.

Malgré tout, les trois finalistes font partie de la catégorie plus logeable, la BMW Série 3 qui est une référence depuis son intégration à la gamme du constructeur, la Lexus IS qui propose quant à elle un bel éventail de motorisations et la « fouteuse de troubles », la Genesis G70 qui livre la marchandise à tous les niveaux sans le prestige d’un écusson de renom derrière.

VOITURE INTERMÉDIAIRE DE LUXE DE L’ANNÉE 2021

Audi A7 - Genesis G80 - Mercedes-Benz Classe E

Dans la catégorie des voitures intermédiaires de luxe, c’est « business as usual ». On y retrouve des noms au passé glorieux et même des nouveautés qui respectent toutefois le classicisme du segment, et ce, même si ces grandes dames de la route viennent avec les plus récentes technologies montées à bord.

Cette année, l’Audi A7 se retrouve au sein des finalistes parce qu’elle propose plusieurs versions en plus d’être plus pratique avec son hayon. La Genesis G80 est toute nouvelle pour 2021 et son ratio qualité/prix est tout simplement imbattable. De son côté, la Mercedes-Benz Classe E est simplement l’une des références depuis plusieurs décennies.

VOITURE PLEINE GRANDEUR DE LUXE DE L’ANNÉE 2021

BMW Série 7 - Genesis G90 - Porsche Panamera

Le trio de finalistes présents à cette édition 2021 des prix Auto123 a de quoi surprendre. Les trois voitures ont chacune leurs personnalités bien à elles. La Série 7 peut à la fois jouer le rôle d’une limousine confortable, d’une berline sportive ou d’une berline écolo. On peut dire la même chose de la Porsche Panamera… avec un penchant pour la conduite dynamique. La Genesis G90, quant à elle, démontre une fois de plus qu’il n’est pas nécessaire d’allonger 150 000 $ pour une berline de grand luxe assemblée avec soin.

On saura d’ici quelques jours lequel de ces salons sur roues repartira avec le titre pour 2021.

VUS SOUS-COMPACT DE L’ANNÉE 2021

Kia Seltos - Mazda CX-30 - Subaru Crosstrek

Voilà l’un des segments les plus courus des cinq ou six dernières années. Les VUS de taille sous-compacte remplacent petit à petit les voitures compactes dans nos entrées de garage. Ces petits véhicules urbains ont suffisamment d’espace – la plupart du moins –, consomment peu d’essence et peuvent même s’aventurer sur un sentier légèrement accidenté.

Et avec autant de choix, il n’est pas surprenant que nos collaborateurs aient sélectionné ces trois ténors, dont deux très récents. En effet, on peut dire que le Kia Seltos a réussi son entrée sur le marché avec des chiffres de ventes très encourageants pour un modèle encore inconnu il y a un an à peine. Le Mazda CX-30 se distingue de la concurrence par sa conduite relevée, surtout dans les livrées plus cossues. Finalement, le Subaru Crosstrek est perçu comme la valeur sûre du segment.

Lequel l’emportera ? La réponse dans une semaine…

VUS COMPACT DE L’ANNÉE 2021

Mazda CX-5 - Nissan Rogue - Toyota RAV4

Si les utilitaires sous-compactes bénéficient de beaucoup d’attention ces jours-ci, le créneau « juste au-dessus » ne doit vraiment pas être ignoré. En fait, pour les jeunes familles, ces couteaux suisses de la route sont parfaits. Ici aussi, la compétition est féroce et les trois finalistes de 2021 doivent tous être inscrits à votre liste de véhicules à considérer. Le Toyota RAV4 est le plus vendu… et le plus varié! D’ailleurs, il est le seul (du trio) à proposer une livrée hybride et une livrée hybride rechargeable. Le Mazda CX-5 doit être considéré par ceux et celles qui accordent une importance à l’agrément de conduite, tandis que le Nissan Rogue est un VUS complètement transformé depuis son arrivée à l’automne 2020.

À voir aussi : Nissan Rogue 2021 : 10 choses à savoir

VUS INTERMÉDIAIRE DE L’ANNÉE 2021

Kia Telluride - Subaru Ascent - Toyota Highlander

Familles élargies, cette catégorie est pour vous! Au sein de ce segment, on retrouve les alternatives aux fourgonnettes – ou minivans si vous préférez l’appellation populaire –, et ce, même si elles sont moins polyvalentes que les Chrysler Pacifica et Toyota Sienna de ce monde.

Malgré la présence des utilitaires à deux rangées de sièges, ce sont les modèles à trois rangées de sièges qui ont séduit notre panel de chroniqueurs automobiles. Le Subaru Ascent est probablement celui qui s’apparente le plus à la conduite d’une berline pleine grandeur. De son côté, le Toyota Highlander rassure ses acheteurs qui recherchent un véhicule fiable et sans histoire, mais son espace restreint à la troisième rangée représente une faiblesse à nos yeux. Quant au Kia Telluride, son design massif et sa finition de VUS de luxe ne sont que deux raisons qui expliquent l’engouement autour du plus imposant des véhicules de la marque.

À voir aussi : Essai du Kia Telluride 2020 sur une longue distance : 3 gars, 6 jours, 2000 km

VUS PLEINE GRANDEUR DE L’ANNÉE 2021

Chevrolet Tahoe / GMC Yukon - Nissan Armada - Ford Expedition

L’arrivée cette année du trio entièrement renouvelé de GM a eu le même effet qu’un raz-de-marée. C’est que, voyez-vous, les trois mastodontes de General Motors dominent les ventes depuis fort longtemps. Et avec la nouvelle génération, ce règne ne risque pas de s’estomper de sitôt.

En plus du tandem Chevrolet Tahoe/GMC Yukon, les finalistes sont : le Ford Expedition qui se veut une autre belle option pour transporter la famille et même une longue et lourde remorque et le Nissan Armada, le modèle nippon qui continue d’évoluer au fil des saisons.

VUS SOUS-COMPACT DE LUXE DE L’ANNÉE 2021

BMW X2 - Mercedes-Benz GLB - Volvo XC40

La mode sous-compacte et utilitaire s’applique aussi au segment luxueux. Les constructeurs cherchent à fidéliser leur clientèle d’avenir avec cette catégorie plus accessible sur le plan financier. Aussi agiles que les voitures compactes luxueuses, ces multisegments ont en plus une garde au sol légèrement supérieure, pour se sortir d’un banc de neige ou même pour escalader le chemin qui mène au chalet.

De ces finalistes, le BMW X2 est assurément celui qui s’apparente le plus à une voiture compacte. Le Mercedes-Benz GLB ressemble davantage à une Classe G rétrécie au lavage, tandis que le Volvo XC40 se veut un heureux mélange d’agilité, d’espace intérieur et de confort.

Est-ce que la Scandinavie l’emportera sur l’Allemagne? À suivre… dans une semaine.

VUS COMPACT DE LUXE DE L’ANNÉE 2021

Acura RDX - BMW X3 - Lincoln Corsair

Ce qui est bon du côté généraliste l’est tout autant du côté luxueux. Et en 2021, les finalistes proviennent de trois continents distincts.

L’Acura RDX s’est déjà forgé une solide réputation de VUS sportif, le groupe motopropulseur emprunté à la Civic Type R qui n’est pas étranger à cette affirmation.

Le BMW X3, est davantage un véhicule qui peut répondre à une clientèle élargie, du X3 à moteur 4-cylindres au X3 M à moteur 6-cylindres en ligne, sans oublier l’option hybride rechargeable.

Finalement, le Lincoln Corsair joue le rôle de mouton noir, mais sa conduite exceptionnelle pourrait déjouer pronostics.

VUS DE LUXE INTERMÉDIAIRE DE L’ANNÉE 2021

BMW X5 - Land Rover Defender - Lexus RX

Si la catégorie précédente est hautement contestée, celle nous offrant des modèles encore plus huppés et plus massifs l’est tout autant. Ici, l’image est plus importante que la fonction. Les acheteurs s’affichent avec fièrement avec leur modèle et pour les constructeurs, c’est l’occasion de remplir les coffres, car les marges de profits sont ici importantes, tout comme le volume de vente. Au menu des finalistes cette année, on retrouve le BMW X5, le Land Rover Defender, ainsi que le Lexus RX.

VUS DE LUXE PLEINE GRANDEUR DE L’ANNÉE 2021

BMW X7 - Cadillac Escalade - Mercedes-Benz GLS

Le segment des VUS de luxe pleine grandeur n’est pas le plus convoité de l’industrie, mais pour ceux qui y proposent un joueur, il représente une occasion unique de montrer son savoir-faire. Et nos trois finalistes en sont de beaux exemples, car dans chacun des cas, on parle de modèles qui nous ont franchement impressionnés. Il s’agit respectivement des Cadillac Escalade, BMW X7 et Mercedes-Benz GLS.

CAMIONNETTE INTERMÉDIAIRE DE L’ANNÉE 2021

Chevrolet Colorado / GMC Canyon - Jeep Gladiator - Toyota Tacoma

Le segment des camionnettes intermédiaires a vécu des hauts et des bas au cours des 20 dernières années, mais depuis 2015, on assiste à sa renaissance. Il est aujourd’hui peuplé d’un plus grand nombre de joueurs et il n’est pas facile de départager les meilleurs des moins bons, car tous les modèles sont intéressants. Cette année, ça va se jouer entre le Toyota Tacoma, le Chevrolet Colorado/GMC Canyon, ainsi que le Jeep Gladiator.

CAMIONNETTE PLEINE GRANDEUR DE L’ANNÉE 2021

Chevrolet Silverado / GMC Sierra – Ford F-150 - Ram 1500

Voilà LE segment le plus convoité, soit c’est celui où il se vend le plus de véhicules. Ironiquement, c’est celui où s’affrontent le moins de joueurs. Encore une fois cette année, c’est entre les produits des trois grands constructeurs américains que ça va se jouer, soit le duo Chevrolet Silverado/GMC Sierra, le Ram 1500 et le Ford F-150.

VÉHICULE VERT DE L’ANNÉE 2021 (admissible aux rabais gouvernementaux)

Ford Mustang Mach-E - Kia Niro EV - Toyota RAV4 Prime

Voici une nouvelle catégorie qui se veut temporaire, car bientôt, nous aurons l’occasion de créer des sous-sections de modèles électriques au fur et à mesure de leur arrivée sur le marché. Aussi, les incitatifs gouvernementaux ne seront pas éternels.

Pour 2021, donc, on a droit à un combat sans merci entre le Ford Mustang Mach-E, le Kia Niro EV, ainsi que le Toyota RAV4 Prime.

VÉHICULE VERT DE L’ANNÉE 2021 (non admissible aux rabais gouvernementaux)

Jaguar I-Pace - Porsche Taycan - Volvo XC40 Recharge

L’accès aux véhicules électriques n’est pas encore pour tous, car de nombreuses propositions sont vendues à des prix qui ne les qualifient pas pour l’obtention de subventions. Ça n’empêche pas le marché d’être inondé de modèles franchement intéressants, si bien que le choix des finalistes n’a pas été facile, encore moins celui du gagnant. Néanmoins, ça va se jouer entre la Porsche Taycan, le Jaguar I-Pace, ainsi que le Volvo XC40 Recharge.

MINIFOURGONNETTE DE L’ANNÉE 2021

Chrysler Pacifica - Honda Odyssey - Toyota Sienna

Voilà déjà quelques années que le segment des fourgonnettes a fondu comme neige au soleil, mais on retrouve essentiellement les mêmes joueurs depuis un certain temps déjà. Si les ventes sont moins importantes qu’elles ne l’étaient à l’intérieur de cette catégorie, les acheteurs recherchent toujours la qualité et cette dernière est présente plus que jamais. Ainsi, notre équipe aura à départager entre la Honda Odyssey, la Chrysler Pacifica et la Toyota Sienna.

VOITURE SPORT (À MOTEUR 4-CYLINDRES) DE L’ANNÉE 2021

Honda Civic Type R - Hyundai Veloster - Mazda MX-5

Voilà un segment qui connaît des hauts et des bas, mais qui regroupe toujours une horde de modèles intéressants. Et avec la turbocompression, devenue la norme plus que l’exception, on retrouve des créations offrant des performances plutôt pimentées. En concurrence pour le titre, on note la présence des Mazda MX-5, Hyundai Veloster, ainsi que Honda Civic Type R.

VOITURE SPORT (À MOTEUR DE 5-CYLINDRES ET PLUS) DE L’ANNÉE 2021

BMW M2 - Porsche 718 Boxster - Toyota Supra

Autre nouveauté cette année, soit une catégorie regroupant les voitures sport pourvues d’un moteur de 5-cylindres et plus. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de regrouper des modèles dont les créneaux ont disparu (certains coupés ou certaines décapotables), et parce que ça permet aussi à certains véhicules d’avoir une chance plus juste. Un produit peut être intéressant avec un V8, mais moins avec un 4-cylindres, ou vice versa. Au final, dans cette nouvelle liste, on retrouve pour 2021 les Porsche 718 Boxster, BMW M2 et Toyota Supra.

VÉHICULE « AVENTURE » HORS ROUTE DE L’ANNÉE 2021

Ford F-150 Raptor - Jeep Wrangler - Ram TRX

Si la plupart des catégories des prix Auto123 nous amènent en terrain connu, une en particulier nous amène sur un ailleurs, soit hors des sentiers battus. En fait, parce que l’industrie est en constante mutation et qu’elle nous propose sans cesse de nouveaux modèles, il nous est nécessaire d’apporter quelques ajustements.

Ainsi naît pour l’année 2021 une bataille entre les véhicules dont la vocation principale est la capacité à nous offrir l’aventure hors des sentiers battus. Et là, le choix est aussi vaste que riche. Choisir des finalistes n’a pas été de la tarte, mais, alphabétiquement, les Ford F-150 Raptor, Jeep Wrangler et Ram TRX se sont imposés.

Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître les lauréats!