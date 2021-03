Guide d’achat | Les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les voitures au Canada en 2021

Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons pour 2021 au Canada. Aujourd’hui, les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les voitures.

À voir aussi : Les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les VUS, camionnettes au Canada en 2021.

L’hiver vous a certes paru long et dur, et plus encore si l’on ajoute le confinement dû à la pandémie qui semble s’étirer éternellement. Toutefois, tout semble indiquer que l’été pourrait nous être plus agréable. Si la tendance se maintient, il y a de fortes chances que nous puissions nous déplacer en voiture, ne serait-ce que pour des ballades près de chez nous ou à travers le pays.

Conséquemment, il est important d’examiner ou de faire examiner ses pneus avec minutie et les remplacer si vous avez le moindre doute sur leur état. Malgré le fait que les manufacturiers nous proposent des produits de plus en plus sécuritaires et surtout de bonne qualité, l’état de vos pneus pourrait s’être dégradé pendant l’hiver, simplement en raison du temps ou de la date de sa fabrication.

Si vous ne connaissez pas cette dernière, demandez à un expert, c’est très facile. Si vos pneus ont plus de sept ans (l’âge maximum indiqué par l’industrie du pneu pour son intégrité), il serait peut-être plus sage de les remplacer, surtout si vous considérez de longs déplacements à grande vitesse.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Il en va de même si leur usure vous semble douteuse (lire, inégale), ce qui pourrait également exiger une révision de la direction et des réparations, si nécessaire. De nos jours, de moins en moins d’automobilistes s’occupent de l’entretien de leur véhicule vu leur excellente construction initiale. Toutefois, les pneus peuvent montrer une usure qui peut trahir un manque d’entretien. Encore une fois, malgré la nouvelle instrumentation qui avertit le conducteur si la pression n’est pas adéquate, trop de gens roulent avec des véhicules munis de pneus dont la pression a besoin d’être ajustée.

Enfin, on ne le répétera jamais assez souvent, n’oubliez surtout pas que votre vie, ainsi que celle de vos passagers, repose sur quatre points de contact au sol qui ne sont pas plus grands que la paume de votre main ! Souvenez-vous-en lorsque vous roulerez à quelque 120 km/h.

En ce qui a trait au marché lui-même, selon une étude de Pirelli au Canada, il semble se diriger vers des jantes encore plus grandes (18 pouces ou plus). Chez notre assistance technique, Pneus Premiers Choix, on note aussi que de plus en plus d’automobilistes préfèrent des pneus V et non Z dont l’épaulement est plus arrondi pour mieux résister aux chocs des nids-de-poule et pour une meilleure tenue de cap.

Les automobilistes ont vu leurs déplacements être limités par des règlements liés à la distanciation sociale au cours des derniers mois. La plupart n’ont couvert que peu de kilométrage, limitant en même temps l’usure des pneus de leur véhicule. Par conséquent, ceux qui pensaient changer leurs pneus auront retardé leur achat (ce qui a fait chuter les ventes de pneus neufs au cours des derniers mois sensiblement au même niveau que les ventes d’automobiles ont baissé au pays).

C’est ce qui devrait expliquer qu’en général, les manufacturiers de pneus ont ralenti leurs ardeurs en ce qui a trait aux nouveautés. Il faut aussi dire que la plupart de ceux-ci nous offraient déjà des produits de grande qualité avec des caractéristiques de plus poussées. D’autre part, il y a un nouveau phénomène qui prend de l’ampleur, celui du pneu dit « homologué » (un pneu toutes saisons qui est capable, jusqu’à un certain point, d’afficher une bonne motricité et offrir suffisamment de sécurité en hiver). Ce genre de pneu se reconnaît à une bande de roulement au dessin ressemblant à celui d’un pneu dit « toutes saisons », avec le pictogramme d’une silhouette de montagne dotée d’un flocon en son centre sur les flancs (ce qui fait que nos amis anglophones l’ont baptisé « all-weather » !

Plusieurs automobilistes, surtout ceux qui utilisent de moins en moins leur auto, sont attirés par ce type de pneu qui n’a pas besoin d’être changé la saison froide venue. Non recommandé par les experts, ce genre de pneu ne serait pas des plus efficaces dans la neige profonde ou pour une motricité maximale sur la glace. Mais, si l’automobiliste « modère ses transports », aussi bien l’inclure dans nos recommandations de l’année.

Nokian

Si la marque finlandaise Nokian, qui est tellement recommandée pour ses pneus d’hiver très efficaces et durables manquait dans nos recommandations antérieures, c’est qu’elle ne répondait peut-être pas toujours à nos besoins nord-américains. Cette fois, par contre, elle y est avec son nouveau pneu toutes saisons, le Nokian One.

Maintenant que la compagnie a un pied-à-terre en Amérique du Nord grâce à sa nouvelle usine de Dayton, au Tennessee, elle peut nous proposer un pneu spécifiquement adapté aux routes nord-américaines et aux besoins de ses utilisateurs.

Le Nokian One est une suite logique du Nokian One HT pour camionnettes, un pneu qui a été lancé l’année dernière. C’est un produit « toutes saisons » doté d’une bande roulement au design symétrique, mais non directionnelle, et dont le dessin présente une grande amélioration comparativement aux « anciens » produits de Nokian, notamment au freinage et à la direction sur pavé mouillé.

En même temps, l’utilisation de silice et de noir de carbone dans une nouvelle composition de la gomme devrait en réduire la résistance au roulement pour une meilleure économie de carburant.

Enfin, livrable en plus de 70 grandeurs pour automobiles, VUS, voire même pour certaines camionnettes légères, le Nokian One arrive avec une garantie d’usure de 130 000 kilomètres.

En ce qui a trait aux pneus dits « homologués » hiver-été, Nokian, un pionnier dans cette catégorie, peut vous proposer le WRG4 dont la gomme a été adaptée aux conditions nord-américaines. Mais il ne faut pas oublier que ce pneu sera un « compromis ». Il ne sera peut-être pas toujours adapté à la conduite sportive.

Il est difficile de parler de pneus sans mentionner les produits Michelin. Cet important manufacturier français a toute une gamme de produits qui, avouons-le, ont une bonne réputation. Si ce sont des modèles plus réguliers que vous recherchez, demandez à votre concessionnaire de vous aider à choisir dans sa lignée Primacy où l’on retrouve des pneus toutes saisons pour tous les goûts et besoins.

Si vous possédez une voiture sportive, celui-ci devrait également vous expliquer en quoi consiste la gamme Pilot dans laquelle on retrouve des pneus d’été, des pneus toutes saisons et des pneus de performance très efficaces.

Il y a même des pneus spécifiques de la famille Michelin qui sont destinés aux VUS et camionnettes. Ils sont couverts dans un article indépendant.

Toutefois, si votre budget est plus serré, mais que vous tenez à un produit de grande qualité, nous vous suggérons la lignée de pneus Defender avec cote de vitesse T ou H, ou encore les Energy Saver (à faible résistance de roulement), idéaux pour les véhicules hybrides ou électriques.

Enfin, si vous souhaitez essayer un pneu « homologué » qui est bon autant l’hiver que l’été, renseignez-vous sur le tout récent Cross Climate, idéal pour ceux qui ne couvrent que très peu de kilométrage, mais qui tiennent à un pneu fiable de qualité qui n’a pas nécessairement besoin d’être changé en hiver. Toutefois, assurez-vous qu’il correspondra à vos besoins. Ce n’est pas nécessairement le pneu idéal pour ceux qui vivent en région où il neige beaucoup.

Tout décrire ce que l’important manufacturier américain Goodyear propose dans ses catalogues exigerait des pages de description. Sachez, toutefois, que, comme Michelin, celui-ci a un produit pour chaque application imaginable.

Pour l’automobiliste régulier, Goodyear présente sa légendaire gamme Assurance qui est disponible sous diverses formes dont les MaxLife pour berlines ou encore les Fuel Max, des pneus toutes saisons à faible résistance de roulement.

Si vous possédez une voiture un peu plus sportive, renseignez-vous sur les Eagle dont la division F1 répond aux exigences de propriétaires de voitures rapides, voire même exotiques (il y a même des modèles Run Flat).

En passant, saviez-vous que Goodyear fabrique aussi des pneus spécialisés (outre les pneus de course que l’on voit en NASCAR), incluant des pneus de secours temporaire et même des pneus de remorques Endurance spécialement destinés à ces véhicules qui exigent un type de pneu dédié ?

Évidemment, Goodyear a aussi sa gamme de pneus « homologués », les WeatherReady, qui sont destinés à des automobilistes qui roulent moins et ne veulent plus changer de pneus pour l’hiver. Encore une fois, leurs caractéristiques peuvent être limitées (mais pas inutiles !) dans la neige profonde, mais ce produit s’adresse d’abord à ceux qui ne tiennent pas à rouler quand les conditions météo ne sont pas favorables.

Au moment d’écrire ces lignes, Goodyear serait sur le point d’acquérir le manufacturier américain Cooper Tires. On ne croit pas que cette transaction aura un grand impact sur les produits, mais il se pourrait que l’on voie certains changements au niveau de la vente et de la commercialisation des produits Cooper. À suivre.

Bridgestone

Sans dire qu’il n’y a pas de nouveautés du côté du producteur japonais Bridgestone, il faut quand même mentionner qu’il continue de travailler à l’amélioration de tous ses produits. Quiconque veut des pneus Bridgestone sur son véhicule aura droit à un pneumatique de haute qualité.

Toutefois, il faut savoir choisir le bon produit. Au départ, disons que la plupart des pneus de voitures plutôt conventionnels ou de grand tourisme porteront le nom de Turanza et ils seront presque tous pour toutes saisons. Du moment où on lorgne du côté des pneus de performance, ce sera des Potenza dont il s’agira de pneus de très haute performance.

Enfin, Bridgestone s’occupe aussi des automobilistes à budget en leur proposant des pneus Ecopia qui sont parfois identifiés comme étant des produits à peu de résistance à la friction pour voitures hybrides et électriques.

Pour le moment, Bridgestone n’a pas encore annoncé de pneus dits « homologués », mais on peut considérer le Firestone Weathergrip comme un tel produit, puisque Firestone fait partie du groupe Bridgestone.

Continental

Encore une fois, le manufacturier allemand Continental n’a rien de bien nouveau dans ses catalogues qui sont essentiellement composés de pneus toutes saisons TrueContact pour les voitures les plus conventionnelles, ProContact, PureContact et Premium Contact pour les voitures un peu plus poussées de grand tourisme et ContiSportContact et Extreme Contact pour les voitures sportives ou de performance. Ces produits sont très recherchés et utilisés par les constructeurs automobiles allemands.

On ne trouve pas non plus de pneus « homologués » sous l’enseigne Continental. Toutefois, l’un des partenaires de Continental, General Tire, vient de mettre sur le marché un tel pneu, l’AltiMAX 365 AW.

Yokohama

C’est l’année dernière que le manufacturier japonais Yokohama a donné un grand coup en lançant plusieurs nouveaux produits intéressants. Parmi ceux-ci, il y a eu l’AVID Ascend LX, un pneu de randonnée haut de gamme et toutes saisons pour une grande majorité de voitures de promenade, de fourgonnettes et de VUS légers. Ce produit intéressant se présente avec une garantie de 130 000 km pour la durée de vie de la bande de roulement.

Il y a quand même du nouveau chez Yokohama. Le Geolander CV G058 pour toutes saisons offre une adhérence sûre pour les multisegments, les petits VUS et les fourgonnettes, et est admissible au rabais printanier de 70 $ offert par le manufacturier.

Yokohama a également une belle gamme de pneus de performance dont l’ADVAN Apex dévoilé l’an dernier pour autos sport et performance et l’ADVAN Sport A/S+ ultra haute performance, mais avec des rainures plus prononcées qui aideront à l’adhérence sur pavé mouillé ou légèrement enneigé.

Ses produits BluEarth sont surtout destinés à des clients qui sont respectueux de l’environnement. Évidemment, avec leur faible résistance à la friction, ils sont plutôt créés pour des voitures hybrides ou électriques.

Toyo

On associe facilement la marque Toyo Tires à des pneus de performance ou de course. Cependant, ce manufacturier japonais nous propose des produits plus conventionnels qui peuvent faire de bons remplacements à des pneus d’origine usés. Outre ses A20 et A22 plus modestes, il faut aussi considérer les NanoEnergy à faible résistance au roulement et les multiples Proxes A. Les Proxes 4, T1, Sport et R1R sont plutôt réservées aux voitures sport et de performance.

Pirelli

Pirelli a-t-il vraiment besoin de présentation ? Ce manufacturier italien attaque l’année qui vient avec toute une panoplie de produits. Reconnue pour ses pneus de performance, la marque propose quand même un pneu de base intéressant, le P4 Four Seasons. Toutefois, le manufacturier vante grandement son nouveau Cinturato P7 qui est destiné aux sportives et qui est même livrable en version Run-Flat.

Notez que l’Italien insiste aussi pour nous faire connaître son implication environnementale avec ses procédés visant à diminuer la résistance au roulement de ses pneus et ainsi améliorer l’économie de carburant que ceux-ci peuvent procurer. Chapeau.

Les amateurs de voitures sportives connaissent très bien les versions P Zero qui ont modifié, avec le temps, le comportement d’autos comme les Ford Mustang et Chevrolet Camaro. Ils sont aussi livrables en version Run-Flat.

Enfin, mentionnons que Pirelli fabrique un P Zero encore plus poussé pour les autos électriques et autres véhicules du genre, le P Zero Elect !

General Tire

General Tire est une division des pneus Continental et ce manufacturier connaît un certain succès auprès des consommateurs avec ses AltiMAX RT43 pour autos, fourgonnettes et petits VUS avec un indice de vitesse T ou pour véhicules un peu plus performants avec indice de vitesse H ou V. Pour les autos de haute performance, General Tire propose ses G-Max.

Soulignons que tout dernièrement, General Tire a lancé son pneu dit « homologué » AltiMAX 365 AW qui devrait être aussi bon en hiver qu’en été. Affichant le pictogramme de la silhouette de montagne avec un flocon en son centre, ce pneu peut répondre aux demandes des automobilistes qui roulent peu, mais qui veulent éviter de changer de pneumatiques lors de la saison froide.

Les autres marques

Ce que nous vous avons présenté ici, ce sont les grandes marques avec certaines nouveautés. Il existe une foule d’autres marques moins publicisées qui offrent, elles aussi, d’excellents produits, mais moins élaborés. Tout aussi sûrs et résistants, ces pneus peuvent être vendus à un prix très abordable. Parmi celles-ci, il faudrait souligner BF Goodrich dont le nouveau Advantage Control vient de paraître (BFG fabrique aussi les fameux Radial T/A et les G-Force qui n’ont plus besoin de présentation).

Il y a aussi Cooper avec ses CS-5 Evolution ; Dunlop (du groupe Goodyear), surtout avec ses SP Sport pour voitures sportives ; Falken avec ses Azenis et Sincera ; Firestone avec ses FR 710 et Firehawk de performance (sans oublier de répéter le WeatherGrip homologué) ; le sud-coréen Hankook avec ses Kynergy et Optimo sans oublier ses Ventus de performance ; Kumho avec ses Solus et Ecsta ; Nexen et ses Classe première ; Laufen et ses G Fit et S Fit. Et, finalement, Uniroyal (aussi du groupe BF Goodrich) avec ses légendaires Tiger Paw de troisième génération.

Il reste les pneus chinois

Si les pneus chinois font parler d’eux au niveau des pneus d’hiver, leurs performances et leurs caractéristiques sont moins connues en ce qui a trait aux pneus d’été ou toutes saisons. Le problème, c’est que plusieurs marques apparaissent et disparaissent. Cependant, certains sont avec nous depuis un bon moment et il vaut la peine de mentionner des noms comme Sailun, Maxxis, Goodride, Wanli, Minerva et Ovation.

Avec le temps, nous devrions être capables de démêler tout cela et de vous en dire plus. En attendant, on vous suggère d’essayer de trouver, sur Internet, des commentaires sur ces marques.

Nous remercions les manufacturiers pour leur aide et l’apport des gens de Pneus Premier Choix à Laval, au Québec, pour leur soutien technique.