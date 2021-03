La Corvette est la voiture neuve qui se vend le plus rapidement

La Chevrolet Corvette n’est pas seulement rapide sur la route ; elle est aussi le nouveau modèle qui passe le moins de temps dans la cour des concessionnaires avant de se trouver un acheteur.

C’est du moins la conclusion à laquelle en est arrivé le site iSeeCars qui a analysé les ventes de 1,2 million de véhicules neufs et d’occasion en février 2021. Les chiffres ont montré que la Corvette était le modèle neuf qui se vendait le plus rapidement aux États-Unis (la tendance est souvent la même au Canada). C’était aussi le modèle qui se vendait le plus rapidement en janvier 2021.

Concrètement, les exemplaires neufs de la Corvette sont restés en moyenne 13,1 jours sur les terrains des concessionnaires. À titre comparatif, la moyenne pour tous les véhicules neufs vendus en février 2021 était de 48,9 jours.

De plus, les acheteurs de Corvette n’hésitent pas à équiper leur modèle d’options. Selon les données d’iSeeCars, la Corvette neuve moyenne vendue en février coûtait 86 581 $, soit quelque 25 000 $ de plus qu’en configuration de base (devise américaine).

« La nouvelle Corvette à moteur central est la voiture neuve la plus vendue pour le deuxième mois consécutif », a déclaré Karl Brauer, analyste chez iSeeCars. « La C8 était déjà en pénurie en raison de retards et d’interruptions de production antérieurs, et la production a encore été interrompue pendant les deux premières semaines de février en raison d’un problème d’approvisionnement en pièces. »

L’analyse iSeeCars des ventes de voitures d’occasion porte sur les véhicules des années modèles 2016-2020. La Corvette s’est classée cinquième sur cette liste pour le mois de février. Ce modèle est resté en moyenne 29,7 jours dans les salles d’exposition et son prix moyen était de 67 333 $. En général, le véhicule d’occasion moyen a eu besoin de 42 jours pour se vendre au cours de ce mois.

Des problèmes de fournisseurs ont causé de sérieux problèmes pour la production de Corvette. En février, cette situation a forcé l’usine de Bowling Green, au Kentucky, à suspendre ses activités. Cela devait initialement durer une semaine, mais ça s’est prolongé sept jours de plus. Ensuite, le site a dû fermer à nouveau ses portes du 1er au 5 mars.