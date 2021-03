Lexus installe un lecteur de disque vinyle dans une IS 350 F Sport

Les plus vieux s’en souviendront, Chrysler avait offert, vers la fin des années 50, un lecteur de disques vinyle à l’intérieur de quelques-unes de ses berlines pleine grandeur.

Cette fois, c’est une Lexus qui se pointe avec cette caractéristique, inhabituelle aujourd’hui à bord d’une voiture à l’ère de la radio satellite, de la lecture en continu et d’applications comme Spotify. Notons toutefois que le vinyle connaît un regain de popularité depuis plusieurs années, donc ceci explique cela.

Pour ce qui est de cette édition unique nommée IS Wax, elle s’inscrit dans une stratégie de marketing nommée « All In » qui permet à des influenceurs de laisser aller leur créativité avec une berline de luxe. L’objectif est de mettre la marque de l’avant auprès d’autres personnes dans ce domaine, même si elles n’ont aucun lien avec l’automobile. Le mois dernier, la firme a présenté une berline IS sur le thème des jeux vidéo, conçue avec la participation de la communauté Twitch.

Lexus affirme que le tourne-disque ne saute pas, même sur une route cahoteuse. Un test sur les pires routes canadiennes pourrait peut-être changer la donne… Ledit tourne-disque a été partiellement imprimé en 3D et modifié avec de la fibre de carbone et de l’aluminium usiné. Il a dû être fabriqué sur mesure pour s’intégrer dans le coffre à gants de la voiture. De manière impressionnante, il joue réellement un disque de 12 pouces et émerge et se rétracte grâce à un dispositif motorisé.

Si vous souhaitez voir de quelle façon la Lexus IS Wax a vu le jour, la vidéo incluse ici va vous en donner une idée.