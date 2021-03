Essai de l’Acura MDX 2022 : un retour en force

Auto123 met à l’essai l’Acura MDX 2022.

L’Acura MDX se pointe entièrement nouveau pour 2022 et ce n’est pas trop tôt. La génération sortante est demeurée sur le marché deux ans de trop. Alors que la concurrence repensait ses produits, le MDX demeurait inchangé. Son âge devenait évident lorsqu’on le comparait avec le RDX, beaucoup plus moderne et dynamique. Mais le nouveau MDX est là et il personnifie l’énergie renouvelée de la marque.

Extérieur

Le MDX 2022 est beaucoup plus attrayant que son prédécesseur. Il n’est pas nécessairement reconnaissable, une bonne chose. Il est un peu plus élégant. Sa posture, large, et son capot allongé lui donnent du style et le débarrassent des formes trop carrées qu’il portait. Ceux qui sont familiers avec la marque Acura reconnaîtront certains éléments empruntés à la nouvelle TLX et à l’élégant RDX ; il est agréable de voir Acura se donner une image discernable.

Intérieur

À l’intérieur, la présentation a été encore plus modernisée. La qualité de la finition est élevée. Les matériaux de mon modèle d’essai A-Spec respiraient le luxe et la nouvelle présentation est éclatante et futuriste. Acura a donné à son VUS des touches de luxe bienvenues comme un volant gainé de cuir, des pédales et des palettes de changement de vitesse métalliques, et même des surpiqûres sur les panneaux de porte.

Cependant, on a conservé le pavé tactile de la console centrale inférieure. Mauvais ! Je suppose que certains aiment cette atrocité, ou du moins tolère sa présence. Pas moi. Cette approche est peu conviviale (et maniable) pour parcourir les menus de l’écran central et la moindre bosse sur la route vous fera faire la mauvaise sélection. Pire, le système fait qu’on n’a pas le choix de quitter les yeux de la route, trop souvent, ce qui est carrément dangereux.

Heureusement, Acura a conservé le bouton de volume de la chaîne audio sur cette même section de la console. Vous trouverez également à cet endroit un accoudoir qui vous empêche d’accrocher votre téléphone pendant qu’il se recharge sur son socle.

Devant le conducteur, le groupe de jauges se présente joliment et de façon numérique. Des molettes de défilement situées sur le volant permettent de faire défiler les pages d’informations. L’écran multimédia central fait 12,3 pouces et il est facile de se retrouver dans les menus. Cependant, il est décevant de voir qu’on n’a pas pensé à autre chose que de le clouer au sommet de la console pour un aspect flottant, comme partout ailleurs dans l’industrie ; un nouveau modèle pourrait profiter d’une… nouvelle façon de faire.

En matière de sécurité, le nouveau MDX est bien pourvu, comme on peut s’y attendre. Les caractéristiques de série comprennent le freinage en cas de collision avec la détection des piétons, l’assistance au maintien dans la voie, la surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et le régulateur de vitesse adaptatif. La version A-Spec est équipée de capteurs de stationnement avant et arrière et d’une caméra de recul offrant plusieurs angles, tandis que la version supérieure dans la gamme profite d’une famille plus étendue de fonctions d’aide au stationnement.

A-Spec

L’ensemble A-Spec embellit l’extérieur du MDX avec de jolis accents et détails, notamment un éclairage à DEL tous azimuts, un toit ouvrant panoramique et un hayon à ouverture électrique. Ce toit ouvrant baigne de lumière l’habitacle qui bénéficie également, en choisissant le groupe A-Spec, d’un volant chauffant, de sièges avant ventilés, de sièges chauffants à l’avant et à la deuxième rangée, du chargeur sans fil pour le téléphone, de la mémoire pour les sièges avant et de la climatisation à trois zones. Vous pouvez même parler aux occupants arrière en passant par la chaîne audio EPS à 16 haut-parleurs (celle de la version de MDX en compte 12).

Étonnamment, une caractéristique n’est pas incluse dans le modèle A-Spec, et il s’agit de l’affichage tête-haute. Cette fonction fait son apparition dans la version haut de gamme Platinum Elite. Vous chercherez également en vain une fonction de massage pour les sièges. Ce genre de commodités devrait être inclus dans un véhicule dont le PDSF est de 63 405 $ (le modèle de base débute à 56 405 $).

Néanmoins, cette version A-Spec est intéressante pour ce qu’elle ajoute à l’ensemble, si vous pouvez vous permettre la différence de prix.

Mécanique et châssis

Le MDX 2022 est toujours équipé d’un V6 de 3,5 litres et il délivre une fois de plus 290 chevaux et 267 livres-pieds de couple. Associée à ce moteur, on retrouve une nouvelle transmission automatique à 10 rapports qui permet discrètement de tirer le maximum des chevaux à notre disposition. La traction intégrale SH-AWD (Super Handling All Wheel Drive) à prise permanente est compétente, et notez qu’elle autorise le déplacement du couple de la gauche vers la droite lorsque les conditions l’exigent.

Notez qu’une version Type S du MDX est attendue dans les prochains mois et qu’elle sera équipée d’un moteur 6-cylindres turbo de 3 litres. Elle devrait enfin satisfaire ceux qui estiment que le niveau de performance du MDX n’est pas encore tout à fait à la hauteur de celui de ses rivaux allemands.

La conduite

Ces gens ont peut-être raison, mais seuls des conducteurs malhonnêtes pourraient qualifier le MDX de lent. C’est un gros véhicule, évidemment, et bien qu’il ne se comporte pas comme une voiture de performance, il profite de suffisamment de puissance pour se déplacer aisément. Les dépassements ne posent aucun problème et les accélérations sont correctes ; on ne cherche pas à faire de la course avec un MDX.

Le système SH-AWD, quant à lui, a fait de l’excellent travail dans les conditions hivernales qui m’attendaient lors de mon essai. Le véhicule reste collé à la route dans les virages, dans la limite du raisonnable bien sûr, et la direction est décente, bien qu’un peu lâche. Le MDX est maintenant équipé d’une nouvelle suspension avant à double triangle, et franchement, la qualité et la douceur de roulement font penser à… Lexus. La direction n’offre pas une précision à la BWM, mais les choses s’améliorent en sélectionnant le mode Sport.

À ce propos, au milieu de la console centrale, sous les commandes du système de climatisation, se trouve un gros bouton qui permet de choisir l’un des différents modes de conduite (neige, confort, normal, sport et le mode individuel). Cela contribue à rendre le MDX un peu plus dynamique.

Dans l’ensemble, le confort est à l’ordre du jour à l’intérieur du nouveau MDX. Les sièges offrent juste le bon niveau de fermeté. Ceux de la version A-Spec sont plus sportifs et proposent un bon soutien latéral. La deuxième rangée est très confortable en soi avec un espace généreux pour la tête, les jambes et les épaules, même lorsqu’on est trois. La troisième rangée, quant à elle, n’est vraiment valable que pour les enfants ou les cas d’urgence. L’espace de chargement du MDX est décent à 513 litres avec tous les sièges en place et à 1368 lorsque la troisième rangée est rabattue. Pour un maximum, il suffit de rabattre les sièges de la deuxième rangée pour obtenir un volume de 2690 litres. La capacité de remorquage est de 2268 kg.

Ma semaine dans le MDX s’est déroulée strictement en ville et l’échantillon a été trop petit pour que mes résultats soient significatifs, mais les chiffres officiels d’Acura pour le VUS sont de 12,6 litres aux 100 km en ville, 9,4 litres sur l’autoroute (11,2 au combiné).

Le plus gros VUS d’Acura s’affiche à un prix de départ de 56 405 $. L’ensemble Technologie fait passer le prix à 60 405 $. Avec le groupe A-Spec, il vous faudra débourser au moins 63 405 $ et le modèle Platinum Elite, la version la plus haut de gamme, règne en maître avec un prix de 67 405 $. Ces chiffres ne comprennent pas les frais de transport et de préparation.

On aime

Conduite très confortable et silencieuse

L’espace intérieur est généreux (deux premières rangées).

Beaucoup de modernité dans l’ensemble

Bonne visibilité

On aime moins

Le pavé tactile

La troisième rangée (personnes de petite taille ou urgences)

La concurrence principale

