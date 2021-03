Top 30 des modèles attendus en 2021-2022 | Les voitures

Encore une fois cette année, Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2021-2022. Aujourd’hui, les voitures !

Plus d’un an après le début de cette pandémie, on jette à nouveau un regard sur ce qui nous attend au fil des prochains mois. On commence tout d’abord par la catégorie des voitures, et ce, même si nous vivons à l’ère des VUS et autres multisegments surélevés. Cette année encore, l’industrie s’intéresse encore au penchant sportif, mais heureusement pour les budgets plus serrés, certains modèles plus accessibles sont sur le point d’atteindre nos routes. Premier arrêt : les voitures.

Nissan 400Z

Le constructeur Nissan a dévoilé à l’automne 2020 les premières images de la nouvelle Z. L’actuelle 370Z est en service depuis l’année-modèle 2009 et même si elle offre encore des performances à couper le souffle, une refonte lui fera le plus grand bien. On ne parle pas ici d’une révolution, puisque la plateforme de la voiture sport sera réutilisée, ce qui explique les courbes familières – et même quelques indices à l’intérieur sur la planche de bord – du prototype.

Sous le capot, le V6 biturbo de 3,0-litres actuellement boulonné sous le capot de l’Infiniti Q50 sera le moulin de choix, tandis qu’une boîte manuelle sera disponible. Une automatique sera optionnelle.

Si tout va bien, la nouvelle Nissan 400Z fera son entrée sur nos routes avant la fin de 2021 en tant que modèle 2022.

Subaru BRZ… et une Toyota 86?

Le tandem Subaru BRZ/Toyota 86 n’est pas aussi âgé que la sportive de Nissan. Néanmoins, une révision s’imposait du côté de la seule voiture à deux roues motrices de la marque. Le même constat s’applique à la version Toyota qui, pour le moment, n’a pas encore été dévoilée.

Toutefois, on peut s’attendre aux mêmes améliorations, c’est-à-dire une carrosserie redessinée, un habitacle mis à jour, ainsi que l’intégration de ce nouveau moteur 4-cylindres à plat atmosphérique de 2,4-litres accouplé à une boîte manuelle à six rapports ou une unité automatique avec le même nombre de rapports.

Ultimement, le caractère de la BRZ de Subaru ne devrait pas être trop altéré, une excellente nouvelle pour les amateurs du coupé.

Mercedes-AMG SL

À peine quelques jours avant la publication de cette liste de modèles attendus, le constructeur de Stuttgart publiait les premiers clichés de la future SL qui, pour la première fois de sa glorieuse histoire, sera disponible avec le rouage intégral 4MATIC+ de la division allemande. Ce qui est clair avec ces premières images, c’est que la nouvelle SL s’inspire fortement de l’AMG GT. D’ailleurs, la SL sera une voiture développée par l’aile sportive AMG.

Ford Fusion Activ

Au moment d’écrire ces lignes, il est encore trop tôt pour savoir si Dearborn ira de l’avant avec ce projet de familiale surélevée « à la Subaru Outback » en Amérique du Nord. Ce qui est sûr, c’est que les ingénieurs planchent actuellement sur une livrée familiale de la prochaine Fusion (ou Mondeo en Europe) et que cette variante reprendrait les grandes lignes de la Ford Focus Activ, une voiture qui était prévue pour le continent nord-américain il y a quelques années, mais ce projet a été abandonné.

Est-ce que les stratèges de Ford changeront leur fusil d’épaule de s’en tenir à la Ford Mustang comme seule et unique voiture commercialisée en Amérique du Nord? La question mérite d’être posée. Avec une telle familiale, Ford conserverait son petit côté utilitaire tout en ramenant une voiture au sein de son alignement.

Note : ces photos montrent la Ford Focus Activ actuelle.

L’offensive Blackwing de Cadillac

C’était à prévoir : Cadillac recycle l’appellation Blackwing suite à l’annulation du V8 biturbo Blackwing qui n’aura été offert que dans la berline CT6 en quantité très limitée. Cette fois, c’est au tour des berlines CT4 et CT5 de recevoir une sérieuse injection d’adrénaline.

En plus des améliorations habituelles, les deux berlines reçoivent respectivement un V6 biturbo de 3,6-litres livrant 472 chevaux et 445 lb-pi de couple, et un V8 suralimenté de 6,2-litres de cylindrée livrant 668 chevaux et 659 lb-pi de couple. Les deux berlines monstrueuses sont également disponibles avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports, tandis qu’une unité automatique à dix rapports est livrable.

Chevrolet Corvette Z06

La plus récente livrée de la Chevrolet Corvette est déjà une formidable voiture à la base, mais il est clair que ce n’est que le début. Déjà, des prototypes maquillés ont été aperçus avec des pneus d’une largeur peu commune. Et il y a fort à parier que la prochaine Corvette à voir le jour portera l’écusson Z06.

Un moteur V8 sera toujours de la partie, mais ce dernier devrait en principe surpasser le cap des 600 chevaux, tandis que la quincaillerie sera ajustée au niveau de performance… le prix aussi d’ailleurs!

Note : cette photo montre la Chevrolet Corvette actuelle. La version Z06 sera plus agressive, c’est certain!

Mazda6

Pour la prochaine génération de la voiture intermédiaire de Mazda, il faut s’attendre à une berline passablement moins expressive que ce prototype Vision Coupe de 2017, mais l’intégration d’une mécanique 6-cylindres en ligne sous le long capot de la prochaine Mazda6 devrait en principe changer la donne en ce qui a trait à la berline du petit constructeur, surtout au niveau de l’architecture envisagée. En effet, la Mazda6 passerait d’une configuration à roues avant motrices à un arrangement à roues arrière motrices.

En principe, celle-ci devrait arriver en 2022 en tant que modèle 2023.

Honda Civic

L’attente ne devrait plus être très longue, le constructeur Honda qui a déjà montré les grandes lignes de sa prochaine berline compacte. En effet, Honda est réputé pour dévoiler des prototypes très proches des modèles de production à venir. S’il est clair qu’une livrée hatchback est en route, le coupé en revanche ne sera pas de retour. Il faut s’attendre au retour des mécaniques 4-cylindres en place, ainsi qu’à une berline Si et une Type R basée sur la carrosserie à hayon.

Toyota GR Corolla

Il est difficile de confirmer la venue de cette Corolla à la sauce épicée, mais avec tout le battage médiatique entourant la nouvelle GR Yaris en Europe – la sous-compacte qui est équipée d’un rouage intégral, d’une mécanique 3-cylindres turbo de 257 chevaux et d’une boîte manuelle –, tous les espoirs sont permis pour l’Amérique du Nord. La GR Yaris ne viendra certainement pas, mais il est possible qu’une Corolla retravaillée par la division Gazoo Racing soit à l’étude pour notre marché.

Ce serait une digne succession au tandem Toyota Corolla/Matrix XRS.

Volkswagen Golf GTI / Golf R

L’Europe goûte déjà à ce que la nouvelle génération de la Golf GTI offre et c’est la même histoire pour la super Golf. Pendant que la division canadienne écoule ses derniers stocks de la Golf VI, la septième du nom s’approche tranquillement de notre territoire.

Si le style est évolutif, les performances sont en hausse dans les deux cas. Et ce qui est bien, c’est que le caractère des deux sportives de poche n’a pas été touché. Rendez-vous avant la fin de l’année pour un essai complet des deux seules Golf encore en service plus tard cette année.