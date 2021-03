Sauvés par la chaîne de sécurité de leur remorque

En raison des avancées en matière de sécurité et de l’équipement disponible, les opérations de remorquage qu’effectuent les vacanciers sont plus sécuritaires que jamais. Un accident survenu en Idaho hier nous en a donné une très bonne idée.

La scène glace le sang, car on peut voir un véhicule récréatif sur un viaduc alors que la camionnette qui le tirait pend au bout de la chaîne de sécurité de la remorque. Devant les occupants du véhicule, un ravin et la mort.

La scène s’est produite sur le pont de Malad Gorge qui traverse la rivière Snake sur l’autoroute 84, dans le sud de l’Idaho. Votre humble serviteur a déjà visité cette région et à plusieurs endroits, la rivière se trouve très profonde par rapport à la route. Les falaises et les ravins peuvent être retrouvés partout dans cette région.

Quant à la première personne qui s’est pointée sur le site de l’accident, elle a cru au pire. En s’approchant de l’épave, Rod Drury croyait voir une camionnette écrasée au fond du ravin. Or, surprise, cette dernière pendait au bout de la chaîne de sécurité.

À l’intérieur se trouvaient le conducteur de 67 ans et sa femme de 64 ans, de Garden City, Idaho, ainsi que leurs deux petits chiens.

Un policier de l’Idaho est arrivé en même temps que Rod Drury et d’autres secouristes sont arrivés rapidement. Ensemble, ils ont ancré d’autres chaînes entre le pick-up et le camion lourd de Rod Drury.

Par la suite, une équipe de sauvetage est descendue jusqu’au camion, a attaché les occupants à des harnais pour les ramener sur le pont. Le couple a subi des blessures mineures. Les chiens n’ont pas été blessés.

« Ce fut un formidable travail d’équipe qui a nécessité une réponse rapide et qui a vraiment montré le dévouement et la formation de notre communauté de premiers intervenants », a déclaré le capitaine David Neth du district 4 de la police d’État de l’Idaho. « C’est le genre de truc pour lequel nous nous entraînons et préparons, mais quand cela se produit et que la vie des gens est littéralement en jeu, il faut que tout le monde travaille ensemble. »

Quant à la chaîne de sécurité, elle est obligatoire dans la plupart des états américains et elle vient de prouver à quel point elle peut être utile. Ici, la chaîne de sécurité est également requise par Transports Canada. Au Québec, voici ce que la SAAQ exige à propos de cette chaîne : « Si vous circulez avec une remorque qui n’est pas équipée d’un système de freinage indépendant qui permet de l’immobiliser en cas de séparation, vous devez utiliser un dispositif de sûreté (chaîne ou câble) reliant la remorque au véhicule remorqueur. Ce dispositif doit être directement fixé au véhicule remorqueur. Il doit être suffisamment solide et bien attaché pour que la remorque demeure liée au véhicule en cas de bris du système d’attelage. »