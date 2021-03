Mini sera la première marque du groupe BMW à proposer uniquement des groupes motopropulseurs électriques

La conférence annuelle de BMW a révélé un certain nombre de choses intéressantes. L’une d’entre elles étant que Mini sera la première marque du groupe à passer à l’électricité. Plus précisément, cela signifie que la dernière Mini équipée d’un groupe motopropulseur purement à essence sera produite pour 2025. Par la suite, tous les modèles portant l’écusson de la compagnie seront soit hybrides, soit purement électriques.

À plus long terme, BMW affirme que d’ici 2030, même les groupes motopropulseurs hybrides auront disparu de l’offre du constructeur.

Mini rejoint ainsi d’autres constructeurs, notamment Volvo et Jaguar qui se sont engagés à devenir des marques entièrement électriques au cours de la prochaine décennie. Le groupe BMW dit vouloir offrir 13 modèles entièrement électriques d’ici deux à trois ans, mais il faut noter que la plupart de ces véhicules seront offerts à court terme sur les marchés mondiaux, et non en Amérique du Nord. Pour l’instant, Mini contribue déjà avec la Cooper SE. Le constructeur britannique a également déjà annoncé que des versions électriques de la John Cooper Works verraient le jour à un moment donné.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.