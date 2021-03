Une première sortie publique pour la version de production de la BMW i4

Le groupe BMW a profité de son assemblée générale annuelle de mercredi qui s’est tenue à Munich, en Allemagne, pour dévoiler la version de production de sa berline électrique i4.

La sportive doit faire ses débuts cette année sur le Vieux Continent, mais on ne sait pas encore à quel moment elle va traverser l’Atlantique. On croit qu’elle pourrait nous arriver au début de 2022, au même moment où la firme va aussi nous proposer son VUS électrique iX.

La i4 est basée sur la plus récente génération de la Série 4 et elle est conçue pour s’attaquer directement à la Model 3 de Tesla. Elle a été présentée en avant-première sous forme de concept il y a un an et elle partage sa carrosserie avec la prochaine Série 4 Gran Coupe.

BMW a confirmé que plusieurs variantes de l’i4 seront proposées, dont la plus performante M Performance qui va offrir 523 chevaux et une autonomie estimée à près de 500 kilomètres.

La nouvelle batterie mise de l’avant par la compagnie (une cinquième génération) sera plus compacte par kilowattheure que les unités précédentes. Le constructeur a déjà fait allusion à une capacité de 80 kWh (poids de 1212 livres).

Avec la version de 523 chevaux, on va retrouver un moteur électrique à chaque essieu, ce qui va bien sûr assurer la traction intégrale. On s’attend à un temps autour de quatre secondes pour le 0 à 100 km/h.

Il nous reste à découvrir l’intérieur de cette i4, car BMW n’a rien montré pour l’instant. On sait cependant qu’on n’aura pas droit à un simple copier-coller de ce qui repose dans la Série 4 régulière. BMW a même confirmé que le nouveau système multimédia iDrive 8 sera présent à bord. Nous pourrions également voir l’entreprise proposer des options de couleurs et de garnitures uniques comme celles du iX, question de différencier l’i4 de la famille Série 4.

Le dévoilement complet de la berline i4 est attendu au cours des prochaines semaines.