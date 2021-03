Un système de filtration antivirus chez Jaguar Land Rover

Avec la pandémie que l’on connaît, quantité de constructeurs s’intéressent à trouver des façons de nous protéger davantage contre les virus. Chez Jaguar Land Rover, on travaille au développement d’un système de filtration de l’air qui neutralise jusqu’à 97 % des virus et des bactéries en suspension dans l’air. Conçu comme un masque pour le système de climatisation de votre voiture, il repose sur la technologie Nanoe X de Panasonic.

La plupart des modèles de l’entreprise sont actuellement équipés de la technologie Nanoe de Panasonic et de la filtration PM2.5. L’approche Nanoe X est 10 fois plus efficace, selon la marque, car elle s’appuie sur une haute tension pour créer des trillions de radicaux hydroxyles (OH) enveloppés à l’intérieur de molécules d’eau de taille nanométrique. Imaginez une armée de soldats gardant une forteresse ; ils empêchent les ennemis d’entrer.

Concrètement, les protéines des virus et des bactéries sont dénaturées lorsqu’elles entrent en contact avec le système de filtration, ce qui signifie qu’elles ne peuvent ni se reproduire ni se développer. Les OH éliminent également les allergènes communs et les moisissures, tout en étant inoffensifs pour les humains.

Jaguar Land Rover a souligné qu’elle ne s’appuie pas sur des simulations informatiques pour déterminer si son système de filtration fonctionne comme prévu. Elle a plutôt demandé au laboratoire britannique Perfectus Biomed de réaliser un test qui simule un système de ventilation en mode recirculation pendant un cycle de 30 minutes dans une chambre scellée. Les résultats ont été encourageants alors que 97 % des virus et des bactéries en suspension dans l’air ont été éliminés. Le constructeur a souligné qu’il a été prouvé de manière indépendante que la technologie Nanoe X de Panasonic inhibe 99,995 % des coronavirus lors d’un test de laboratoire de deux heures, effectué par le laboratoire d’immunologie français Texcell.

Les futurs modèles de Jaguar et de Land Rover utiliseront cette technologie, mais on ne sait pas à quel moment nous allons voir un véhicule en être équipé. On se souviendra que Honda a lancé son propre destructeur de coronavirus sous forme d’un filtre à air d’habitacle vendu comme pièce de rechange d’origine. Le filtre est composé de quatre couches, dont une couverte d’une substance active d’extrait de fruit qui inactive près de 100 % des aérosols viraux qu’elle capture. La pièce est offerte en Europe dans les concessionnaires Honda, mais elle n’est pas proposée chez nous.