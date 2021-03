Des images de la Honda Civic 2022 apparaîssent sur le Net

Le modèle de la Civic nous a été présenté il y a quelques mois, mais sous forme de concept. On le sait, chez Honda, les concepts qui sont dévoilés peu de temps avant l’arrivée du modèle de production ne changent pas beaucoup, mais n’empêche, nous n’avions pas encore vu un modèle de production.

C’était avant le coulage de quelques images sur le Net vendredi dernier.

Les photos ont été publiées sur le site de passionnés CivicXI.com, consacré bien sûr à la nouvelle génération du modèle, la 11e. Les images montrent une version de la berline destinée au marché chinois, et on peut voir qu’elle présente le même design que le concept. Cependant, certains éléments stylistiques ont été adoucis, entre autres du côté des roues et des décorations.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

La vue de ce modèle nous confirme ce qu’on savait déjà, aussi, c’est-à-dire que la nouvelle mouture va proposer un style beaucoup plus épuré que celui du modèle actuel. La Civic va d’abord se pointer en configuration de berline, alors que les variantes à hayon, de même que les sportives Si et Type R suivront. On sait déjà que le coupé ne reviendra pas.

Il y a encore beaucoup à apprendre sur la Civic 2022, notamment sur ses groupes motopropulseurs et sur les versions offertes, de même que leur niveau d’équipement. Honda a aussi dévoilé une image nous montrant l’aménagement intérieur, dominé par un tableau de bord attrayant aux lignes minimalistes, et décoré par un écran multimédia de type tablette. Lors de la présentation du concept, nous n’avions eu droit qu’à un croquis de l’habitacle.

La Civic 2022 devrait faire ses débuts au cours des prochains mois pour ensuite être mise en vente vers la fin du printemps ou le début de l’été. Les prix et les détails concernant les modèles canadiens sont à venir.