Canoo : une autre camionnette électrique se pointe à l’horizon

Il n’y a pas si longtemps, on se demandait si nous allions un jour voir apparaître une camionnette électrique sur le marché. Puis, les annonces ont commencé à se multiplier, venant à la fois de Ford, de Tesla et de GMC, mais aussi de marques naissantes comme Rivian ou Lordstown.

Aujourd’hui, c’est une douzaine de modèles, au moins, qui sont dans les plans à gauche et à droite. D’ailleurs, ajoutez le nom de Canoo à la liste. La firme, basée à Los Angeles, et qui a déjà présenté un fourgon de livraison, vient de montrer à quoi va ressembler sa camionnette électrique.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le design est original. Ceux qui s’intéressent aux véhicules anciens reconnaîtront l’approche des camions dotés d’une cabine qui reposait au-dessus du moteur. En matière de design, on note d’ailleurs plusieurs choses intéressantes. Par exemple, le lit de la caisse peut être allongé pour passer de six à huit pieds. Les feux, invisibles lorsque les portières du hayon sont ouvertes, sont remplacés par une fine bande verticale qui devient visible dans la partie supérieure du hayon qui est abaissé.

La modularité du lit va plus loin. On retrouve un système de séparation du chargement pour sécuriser divers articles, tandis que les flancs de la caisse ont des parties rabattables qui peuvent servir de table de travail, d’établis, etc. Une autre petite caractéristique intéressante est un marchepied latéral qui facilite le chargement ou le déchargement d’objets dans la caisse. Juste en dessous de la marche intégrée se trouve un espace de chargement suffisamment grand pour accueillir une petite glacière, une trousse de premiers soins, un ordinateur portable et d’autres articles.

À l’avant, la camionnette électrique Canoo est équipée d’une table de travail rabattable avec des côtés extensibles pour accueillir les outils dont vous pourriez avoir besoin sur un chantier. Si vous avez besoin d’une plus grande capacité de chargement, une galerie de toit sera offerte. Même un ensemble pour le camping pourra se greffer au toit. Plusieurs prises de courant facilement accessibles pour recharger des appareils sont présentes partout.

Pour ce qui est des organes mécaniques, Canoo explique qu’on va retrouver des configurations à un ou à deux moteurs. Cette dernière va assurer le rouage intégral. Puissance ? 600 chevaux et 550 livres-pieds de couple. La batterie du véhicule aura assez de jus pour proposer une autonomie au-delà de quelque 320 kilomètres à vide.

Les premières livraisons du modèle auront lieu, au mieux, en 2023. À partir du deuxième trimestre de cette année, il sera possible de réserver un modèle. Les prix n’ont pas encore été communiqués.