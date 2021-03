GM montre un habitacle construit en fonction des jeux vidéo

Un jour, les technologies de conduite autonome seront répandues. Lorsqu’elles permettront vraiment aux occupants d’un véhicule de relaxer lors de leurs trajets, certains auront assurément envie de s’adonner à quelques activités comme la sieste ou la lecture, par exemple.

Et pourquoi pas les jeux vidéo ?

De son côté General Motors (GM) prédit que les voyageurs pourront jouer en plein déplacement.

Pour nous en donner une idée, le département de design de la compagnie a publié un croquis sur son compte Instagram officiel. Ce dernier montre à quoi pourrait ressembler l’habitacle d’une voiture qui n’a pas besoin d’un volant et de pédales. Ainsi, au lieu d’un tableau de bord tel que nous le connaissons, l’approche hérite d’une large tablette positionnée directement sous un large écran qui est suffisamment bas pour que les occupants puissent regarder par-dessus et voir la route. On perçoit également un écran tactile entre les deux sièges.

C’est le styliste Darby Jean Barber qui a conçu le design. Sa disposition permet à l’un des passagers de jouer à un jeu vidéo pendant que l’autre regarde le paysage ou lit un livre. Bien sûr, on pourrait retrouver deux écrans ou une unité divisible afin que chacun des occupants avant puisse profiter de ce qu’il souhaite.

Qu’on s’entend, on est encore loin de la coupe. Et si l’idée de se laisser conduire en séduit plusieurs, celle de ne pas regarder la route et faire entièrement confiance à la machine à du chemin à faire. N’empêche, cette vision de l’avenir est intéressante, ne serait-ce que pour nous donner une idée de ce qui se discute comme idées dans les hautes sphères de l’industrie automobile.

