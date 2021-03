Kia donne un aperçu de son VUS électrique EV6

Récemment, Hyundai nous a présenté le premier modèle tout électrique de sa nouvelle division Ioniq, l’Ioniq 5. Ce modèle est construit sur la nouvelle plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) du groupe.

Hier, c’était au tour de Kia de nous donner un aperçu du premier modèle qu’elle va proposer à partir de cette structure. Le modèle prend la forme d’un VUS au style plutôt bien affûté, notamment avec une ligne de toit plongeante et une partie arrière très arrondie.

L’éclairage est également organique, avec phares de jour à DELO. De leur côté, les feux s’étendent même jusqu’aux ailes arrière. Les clignotants sont séquentiels et reflètent la forme en arc des feux arrière.

Pour ce qui est de la mécanique, même si rien n’a été dévoilé, le fait que ce Kia EV6 profite des mêmes bases que l’Ioniq 5 nous permet de spéculer. Ainsi, on pourrait retrouver les mêmes options au catalogue, soit une configuration à un moteur électrique pour 215 chevaux (propulsion) ou à deux moteurs pour une capacité de 302 chevaux (rouage intégral). Et, grâce à l’accessibilité à une architecture à 800 volts, la recharge pourra être très rapide sur une borne de niveau 3, soit la récupération d’environ 80 % de l’autonomie en quelque 20 minutes. La capacité maximale de la pile serait de 77,4 kWh.

Nous n’aurons pas à patienter longtemps, car le 15 mars prochain, le modèle sera présenté avec plus de détails. Nous aurons aussi droit à d’autres photos pour nous faire découvrir l’extérieur et l’intérieur plus en profondeur.