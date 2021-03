Une ville américaine interdit la construction de nouveaux postes d’essence

Au cours des derniers mois, on a vu plusieurs constructeurs s’engager à ne plus proposer de véhicules munis de moteurs à essence dans un avenir plus ou moins rapproché.

Et voilà qu’une première ville aux Était-Unis interdit la levée de nouveaux postes d’essence sur son territoire. C’est le genre de nouvelle qui passe sous le radar, mais qui est très importante. Elle annonce en fait la suite des choses.

Cette ville, c’est celle de Petaluma, en Californie. Elle est située dans le comté de Sonoma, à environ 60 kilomètres au nord de San Francisco. La municipalité souhaite être carbone neutre en 2030 et prend les mesures pour y arriver. Ainsi, son conseil a approuvé une interdiction visant la construction de nouvelles stations d’essence. Les autorités vont même plus loin ; elles interdisent l’ajout de nouvelles pompes dans les stations existantes.

Selon une nouvelle rapportée par la station KTVU FOX 2, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’adoption de cette mesure. Sans opposition, l’ordonnance serait largement acceptée et soutenue par les résidents. La ville de Petaluma a une population de 61 000 âmes et elle abrite actuellement 16 stations-service. Ironiquement, elle avait déjà approuvé la construction d’une nouvelle station, donc une 17e verra le jour, mais ce sera la dernière.

Les efforts rigoureux de la ville pour minimiser la dépendance aux combustibles fossiles visent à faciliter l’ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques dans les stations-service actuelles. Outre les points de recharge, cela implique de faciliter l’infrastructure d’autres sources d’énergie comme l’hydrogène. On sait qu’en Californie, le réseau est beaucoup plus développé qu’ici.

L’État a aussi annoncé un décret qui va interdire la vente de tout véhicule neuf équipé d’un moteur à combustion à compter de 2035.

Il reste à voir si d’autres villes suivront l’exemple de Petaluma. La question n’est pas tant de savoir si oui, mais bien quand ?

