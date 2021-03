Ford rappelle 75 Mustang Mach-E

Le rappel de 75 Ford Mustang Mach-E pourrait être vu comme mineur, mais il vient s’ajouter à d’autres problèmes de qualité initiale vécus par la firme à l’ovale bleu avec le lancement de nouveaux produits.

On se souviendra des problèmes de la nouvelle génération de l’Explorer, puis plus récemment, des pépins avec le Bronco Sport et le nouveau Ford F-150. Et maintenant, le Mustang Mach-E.

Ça commence à être gênant.

Cette fois, la raison du rappel est que les modèles concernés sont porteurs de boulons de châssis défectueux. La situation ajoute un autre contretemps au lancement du véhicule qui a déjà été repoussé d’environ huit semaines.

Le constructeur a déclaré vendredi qu’il n’avait pas connaissance d’accidents ou de blessures reliés à ce défaut. Le problème serait attribuable à fournisseur qui n’aurait pas correctement serré certains boulons. Ford a déclaré qu’environ 94 % des 1258 véhicules concernés étaient aux États-Unis et que 90 se trouvaient au Canada. Ces véhicules seront réparés avant de se retrouver aux mains de leurs acheteurs.

Dans le cas du Canada, aucun véhicule ne se trouve rappelé.

La nouvelle est tombée quelques jours seulement après que Ford a promis d’indemniser environ 4500 propriétaires de Mach-E pour les retards de livraison, certains véhicules étant retenus par des contrôles de qualité supplémentaires.

Ford a déclaré qu’elle prévoyait couvrir le premier mois de paiement jusqu’à 1000 $ et ajouter 250 kilowatts-heures (facturation gratuite) pour 150 propriétaires ayant connu de multiples retards de livraison. En outre, 4350 propriétaires supplémentaires bénéficieront du chargement sans frais.

Le Mach-E a été mis en vente à la fin du mois de décembre. Mercredi dernier, Ford a fait état de ventes américaines de 3739 unités en février, précisant qu’environ 70 % des commandes provenaient de nouveaux clients de la marque Ford. Voilà peut-être la nouvelle la plus intéressante à travers tout cela pour l’entreprise. Les véhicules ne passent en moyenne que quatre jours dans la cour des concessionnaires avant d’être vendus, a déclaré Ford.

Pour la compagnie, souhaitons qu’elle se tienne loin des problèmes avec le nouveau Bronco. S’il est fréquent pour un nouveau modèle de connaître de petits ennuis à ses débuts, Ford a besoin que cette séquence prenne fin.