Uniquement des livraisons électriques pour FedEx en 2040

Ajoutez le nom de FedEx aux entreprises qui s’engagent à ne rouler que de façon électrique dans un avenir plus ou moins rapproché. Et bien qu’on ne parle pas d’un constructeur ici, le géant de la distribution est un joueur majeur avec ses quelque 200 000 véhicules sur la route.

L’engagement de FedEx est plus large aussi. L’entreprise vise à devenir carbone neutre d’ici 2040. La compagnie a l’intention d’investir plus de deux milliards dans trois domaines clés : l’électrification des véhicules, l’énergie durable et la séquestration du carbone.

En ce qui concerne les véhicules, le plan de la firme consiste à électrifier progressivement l’ensemble de son parc pour le ramassage et la livraison de colis. Dans un premier temps, 50 % des véhicules achetés par FedEx Express dans le monde seront électriques d’ici 2025. D’ici 2030, la proportion passera à 100 %, et au fur et à mesure que le parc de véhicules conventionnels sera remplacé, la compagnie deviendra 100 % « zéro émission ».

Bien sûr, si l’électrification se déroule à un rythme plus rapide, FedEx pourrait accélérer la cadence. On sait déjà que l’entreprise a signé une entente avec GM pour recevoir les 500 premiers fourgons électriques EV600 de la nouvelle division BrightDrop, et ce, dès la fin de cette année.

Ça, c’est bien sûr pour ce qui se passe sur la route. L’autre défi de FedEx, il est dans les airs alors que ses avions sont encore d’importantes sources de pollution.

