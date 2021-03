Une pétition pour inviter BMW à proposer sa M3 familiale en Amérique du Nord

En août dernier, on apprenait que BMW allait donner naissance à la première familiale M3 de l’histoire. Rapidement, les esprits se sont enflammés, seulement pour déchanter rapidement en apprenant que le modèle ne serait pas proposé chez nous.

La décision du constructeur en a déçu plus d’un. Elle a aussi déplu au point de donner naissance à une pétition sur le site Change.org, pétition qui demande à BMW de commercialiser sa M3 Touring en Amérique du Nord. Au moment d’écrire ces lignes, la démarche a recueilli l’appui de plus de 4500 signataires, une centaine de plus qu’hier.

La pétition a été lancée par Kian Alam peu de temps après que la nouvelle soit devenue officielle. Elle n’a pas trop fait parler d’elle au départ, mais elle commence à générer de l’intérêt au fur et à mesure que les signatures s’accumulent. S’adressant aux dirigeants de BMW, elle mentionne ceci, en substance :

« S’il vous plaît, inspirez-vous de la décision d’Audi de proposer sa RS6 Avant sur le marché américain et faites de même avec votre prochaine M3 Touring. Certaines personnes ont déjà manifesté leur intérêt envers leurs concessionnaires locaux, mais la présente démarche devrait montrer le niveau d’engouement et d’intérêt collectif pour votre toute première M3 Touring ».

La RS6 Avant n’est bien sûr pas dans la même catégorie que la M3, mais la comparaison vise simplement à mettre en lumière que la concurrence (Mercedes-Benz compris) propose des familiales de performance de ce côté-ci de l’Atlantique.

Est-ce que la démarche peut avoir un impact sur la décision de BMW ? Disons qu’il ne faudrait pas entretenir trop d’espoir. Si la M3 était un VUS, peut-être, car la popularité de ce type de modèle continue d’être très forte, surtout par rapport à la familiale.

N’empêche, la démarche est amusante et démontre qu’il y a encore des gens pour qui performance rime avec voiture.