Porsche dévoile sa Taycan Cross Turismo

Aujourd’hui, Porsche a dévoilé sa Taycan Cross Turismo 2022, une variante plus axée sur la conduite hors route que la Taycan, et qui offre également un intérieur plus spacieux. Cette version plaira à ceux qui salivent à l’idée de jouir des performances de la Taycan, mais qui ont besoin de plus d’espace. Une familiale dans les faits, la Taycan Cross Turismo sera certainement plus conviviale pour les passagers arrière.

Design

Ceux qui se souviennent du concept Mission E Cross Turismo présenté à Genève en 2018 se trouveront en terrain connu avec ce modèle. La silhouette charnue est définie par la ligne de toit sportive qui descend vers l’arrière - appelée « flyline » par les concepteurs de Porsche.

Les éléments de conception tout-terrain comprennent des moulures aux passages de roue, des parties inférieures uniques à l’avant et à l’arrière, ainsi que des seuils de porte latéraux. Dans le cadre de l’ensemble des éléments de conception tout-terrain, la Cross Turismo est dotée de moulures spéciales aux extrémités des pare-chocs avant et arrière, ainsi qu’à l’arrière des seuls de portes, juste devant les roues arrière.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Performance

La Taycan Cross Turismo partage les moteurs électriques de la Taycan régulière et offre un minimum de 375 chevaux en version Taycan 4 Cross Turismo — 469 chevaux avec la fonction Overboost — et jusqu’à 750 chevaux en configuration Turbo S, toujours avec l’Overboost en action. La première de ces variantes permet de faire le 0-100 km/h en un peu plus de 5 secondes, tandis que la Turbo S le fait en moins de 3.

Mode gravier

Porsche équipe sa nouvelle Taycan Cross Turismo uniquement avec le bloc-batteries Plus (94 kWh). Les acheteurs peuvent également opter pour l’ensemble Off-Road Design qui permet notamment d’augmenter la garde au sol jusqu’à 30 mm pour la conduite en terrain moins hospitaliers. La traction intégrale est incluse de série à travers la gamme. Pour mettre à profit les capacités de la voiture pour gérer les situations hors route, la Cross Turismo dispose d’un mode Gravel (gravier).

Selon Porsche, les occupants bénéficient d’une hauteur libre supérieure de 46 mm par rapport à la Taycan pendant que l’espace de chargement est de 1200 litres.

La Porsche Taycan Cross Turismo 2022 sera livrable, selon son constructeur, à partir de cet été. Pour les Canadiens, le prix de départ est de 119 900 $ pour la variante 4 Cross Turismo. Deux versions vont suivre — la 4S Cross Turismo et la Turbo Cross Turismo. Le prix pourrait grimper jusqu’à 218 000 $ si vous optez pour la déclinaison Turbo S.