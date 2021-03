Des versions Islander pour les Jeep Wrangler et Renegade 2021

Tannés de l’hiver ? Voici une nouvelle qui annonce l’arrivée du printemps, soit le retour de la version Islander du Jeep Wrangler, ainsi que l’introduction de cette finition avec le modèle Renegade. Le nom, utilisé pour la première fois en 1988, évoque la plage.

Concrètement, on parle de modèles qui portent une peinture personnalisée, des caractéristiques sportives spéciales, ainsi qu’un style résolument plus adapté à l’été qu’à l’hiver.

Le Wrangler Islander est construit à partir de la variante Sport S. Il présente des roues Rubicon de 17 pouces en aluminium argent, un logo sur le capot et un toit rigide blanc composé de trois parties. En outre, les acheteurs ont le choix entre 10 couleurs.

Le modèle est livrable en version à deux ou à quatre portes (Unlimited). Il met aussi de l’avant des sièges noirs en tissu avec un support latéral intermédiaire blanc céramique et un logo Islander brodé avec des coutures contrastantes bleu surf. Un écran tactile de sept pouces avec le système Uconnect4 et Apple CarPlay et Android Auto est de série. L’ensemble Islander Plus de Mopar, offert en option, ajoute des poignées de maintien avant et arrière, une doublure de bac de l’espace utilitaire, un toit pare-soleil rigide, ainsi qu’une housse de pneu de secours « Tiki Bob ».

De son côté, le Renegade Islander, monté à partir de la version North 4x4, présente plusieurs caractéristiques similaires sur le plan esthétique, dont les autocollants, le toit blanc (option) et l’intérieur offrant une touche personnalisée. Le Renegade Islander porte des roues de 19 pouces légèrement plus grandes, mais offre moins de choix de couleurs. En fait, on ne dispose que de quatre options de ce côté : Bikini, Bleu Jet-Set, Champ de glace et Orange Omaha.

Pour ce qui est des prix, le Wrangler Islander 2021 est proposé à 42 715 $ en version à deux portes, 46 565 $ en configuration à quatre portes. Quant à lui, le Renegade Islander se dévoile à 34 140 $. Dans les deux cas, les prix excluent les frais de transport et de préparation de 1895 $.