Que des ventes en ligne pour Volvo, et que des véhicules électriques d’ici 2030

Volvo, dont le virage électrique est bien amorcé, y est allé d’autres annonces en ce sens cette semaine, mais aussi d’une déclaration qui en a surpris plus d’un. En effet, outre le passage au tout électrique qu’elle prévoit à compter de 2030, la firme d’origine suédoise souhaite que la vente de ses véhicules se fasse uniquement en ligne.

Pour accompagner cette nouvelle stratégie, la firme a mentionné qu’elle développerait ses services à la clientèle. Le premier véhicule qui sera uniquement vendu en ligne est le C40 Recharge, un modèle qui a été présenté lors de l’annonce faite par la compagnie.

Le C40 Recharge 2022 est un VUS aux allures de coupé. Il est équipé d’une batterie de 78 kWh, ce qui va lui permettre d’offrir une autonomie avoisinant les 420 kilomètres, selon Volvo. Avec des moteurs électriques à l’avant et à l’arrière, un temps de 4,9 secondes sera possible au 0-100 km/h, sans compter que le modèle va offrir la traction intégrale. Pour ce qui est de la recharge, on parle d’une possibilité de passer de 0 à 80 % en seulement 40 minutes, avec une borne rapide. Aussi, le C40 sera totalement dépourvu de cuir, une tendance qui sera suivie par les autres modèles de la marque à l’avenir. Au départ, le C40 Recharge pourra être commandé en ligne à travers les studios Volvo de New York, de Milan et de Tokyo.

Les concessionnaires ne sont pas mis à l’écart pour autant, cependant, a affirmé Volvo. En fait, la compagnie souhaite que ces derniers agissent comme des partenaires. « La vente au détail demeure un élément crucial de l’expérience client et les partenaires continueront à être responsables de divers services importants tels que la vente, la préparation, la livraison et l’entretien des voitures ».

Volvo souhaite qu’en 2025, la moitié de ses ventes soit l’affaire de véhicules tout électriques. Cinq ans plus tard, elle ne vendra rien d’autre. Et pour 2040, elle vise la neutralité en carbone.