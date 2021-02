Un Chevrolet Silverado ZR2 en 2022 ?

Avec le Ford F-150 Raptor et maintenant le Ram 1500 TRX dans la cour des concurrents, Chevrolet doit s’activer si elle veut à son tour offrir aux amateurs une camionnette de performances offrant aussi des compétences hors route.

Depuis 2019, des rumeurs courent sur le fait que l’entreprise travaillait sur une telle variante. Cette semaine, des photos-espionnes sont apparues montrant ce qui semblait être un Silverado tout-terrain à l’essai. Bien sûr, le modèle n’a pas d’appellation précise encore, mais on peut deviner qu’il adopterait le suffixe ZR2 qui sert déjà la version Colorado.

Quant à ce que le modèle aperçu montre, on parle d’un faciès doté d’un capot plus massif et d’un pare-chocs qui semble relevé, question d’offrir un angle d’attaque plus prononcé hors des sentiers battus. L’approche est semblable à celle que l’on peut voir avec le Colorado.

Le dégagement plus massif autour des pneus est aussi un autre indice. Une immense plaque de protection protégeant les éléments mécaniques vulnérables sous le véhicule ne fait que renforcer la rumeur. Le véhicule est aussi plus haut, offrant une garde au sol plus élevée. Ses pneus sont aussi surdimensionnés. Pour ce qui est de la suspension, rien n’était vraiment visible, mais on devine que Chevrolet ferait toujours appel aux amortisseurs Multimatic qui équipent le Colorado ZR2. Ces derniers, de conception canadienne, sont extraordinaires.

Quant à l’arrivée éventuelle d’une telle variante, ce serait pour 2022. Au passage, le Silverado profiterait de retouches esthétiques de mi-parcours, lui qui a été entièrement repensé pour la dernière fois en 2018 (modèle de 2019).

La seule chose qui est certaine, c’est qu’un puissant V8 va reposer entre les roues avant. On peut penser au bloc suralimenté de 6,2 litres de GM. Dans sa plus récente déclinaison, il va proposer 668 chevaux avec la Cadillac CT5-V Blackwing.

Rappelons que les représentants de Ford (nouveau Raptor à venir) et de Ram offrent chacun plus de 700 chevaux.

