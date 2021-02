Tesla stoppe une partie de sa production jusqu’au 7 mars en Californie

Tesla a informé les travailleurs de son usine d’assemblage californienne qu’elle allait temporairement arrêter une partie de la production, a rapporté le site de nouvelle Bloomberg jeudi, citant une personne bien au fait du dossier.

Les travailleurs d’une ligne de production de Model 3 à Fremont ont été informés que leur chaîne serait arrêtée du 22 février au 7 mars. L’information rapportée ne précise pas ce qui cause l’arrêt et Tesla n’a pu être jointe immédiatement pour commenter.

Il n’est pas clair, non plus, combien de modèles ne seront pas produits pendant la pause ni quel genre de pertes la compagnie allait encourir en raison de cette fermeture temporaire. L’usine de Fremont a une capacité de production annuelle de 500 000 unités, Model 3 et Model Y combinés.

Tesla a déclaré le mois dernier qu’elle pourrait elle aussi être confrontée à un arrêt temporaire en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, ces pièces désormais essentielles à la fabrication de quantité de véhicules.

Ailleurs dans l’industrie, General Motors, Volkswagen et Ford, notamment, sont touchés par la pénurie de puces, ce qui les a forcés à réduire leur production.

