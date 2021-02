Hyundai va remplacer les batteries de ses Kona électriques

Si la décennie qui s’amorce va être historique en raison de l’accélération de l’électrification de l’industrie, elle va aussi être marquante en raison de l’apparition de nouveaux problèmes reliés aux technologies naissantes.

Au cours des dernières années, on a été témoins de différents incendies impliquant le Hyundai Kona électrique. Là, le constructeur lance un rappel qui va mener au remplacement des batteries de quelque 82 000 véhicules électriques à travers le monde, une opération qui va alléger de 900 millions de dollars américains le compte de banque de la firme.

La campagne nous amène aussi une nouvelle réalité, soit le partage de la facture. En effet, si Hyundai a sa part de blâme, le fabricant de la batterie, LG dans le cas qui nous intéresse, en a aussi.

« C’est très important pour Hyundai et LG, car nous sommes au début de l’ère des véhicules électriques. La manière dont Hyundai va gérer cela créera un précédent non seulement en Corée du Sud, mais aussi dans d’autres pays », a déclaré Lee Hang-Koo, le chercheur principal au Korea Institute for Industrial Economics & Trade.

Le rappel concerne principalement le Kona EV, le modèle électrique le plus vendu de Hyundai. Ce dernier a été rappelé pour la première fois à la fin de l’année dernière pour une mise à jour logicielle après une vague d’incendies. L’un des véhicules rappelés a toutefois pris feu en janvier. Suite à cela, les autorités sud-coréennes ont lancé une enquête pour savoir si le premier rappel avait été suffisant.

LG Energy Solution, une division de LG Chem Ltd, qui fabrique les batteries, s’est empressée de détourner les critiques. Elle a déclaré que Hyundai avait mal appliqué les suggestions pour les paramètres de charge rapide dans le système de gestion des batteries, ajoutant que la cellule de la pile ne devait pas être considérée comme la cause directe des risques d’incendie.

Le ministère des transports sud-coréen a déclaré que des défauts avaient été trouvés dans certaines cellules de batterie produites dans l’usine chinoise de LG Energy. Hyundai n’a pas commenté la cause des incendies.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Les actions de Hyundai ont chuté de 3,9 % tandis que celles de LG Chem ont baissé de 2,8 %, suite à la nouvelle.

Un accord sur la répartition des coûts pourrait être conclu la semaine prochaine, mais considérant le désaccord sur la responsabilité, ça pourrait être plus long. Hyundai a refusé de commenter la déclaration de LG Energy ou de fournir des détails sur le moment où elle calculera les coûts, disant seulement qu’elle attendra d’abord les résultats de l’enquête du ministère des Transports.

Outre les modèles Kona EV (76 000 VE) construits entre 2018 et 2020, dont environ 25 000 ont été vendus en Corée du Sud, le rappel concerne des versions électriques de l’Ioniq et des bus électriques fabriqués par l’entreprise.

Au total, 15 cas d’incendie impliquant le Kona EV ont été recensés, dont 11 en Corée du Sud, 2 au Canada et un chacun en Finlande et en Autriche.

Pour les propriétaires de Kona EV et d’Ioniq électrique, il est conseillé de limiter la charge de la batterie à 90 % de sa capacité jusqu’à ce qu’elle ait été remplacée, a déclaré la compagnie.