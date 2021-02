Kia officialise la Carnival pour l’Amérique du Nord

C’était un secret de polichinelle ; la fourgonnette Sedona change de nom pour adopter celui de Carnival alors que le modèle subit une refonte complète cette année. Le produit, qui a déjà fait ses débuts en Corée du Sud, fera ses débuts lors du deuxième trimestre de cette année de ce côté-ci de la planète.

Hier, Kia Canada nous a donné un premier aperçu de la Carnival 2022.

Une fourgonnette avant toute chose

Depuis 15 ans, le segment des fourgonnettes est en perte de vitesse. Il s’est toutefois stabilisé au cours des dernières années, mais il ne faut pas se mentir, les gens préfèrent les VUS. En fait, certains acheteurs, par orgueil, refusent d’être vus au volant d’une fourgonnette, même s’ils savent très bien que ce type de véhicule est le plus pratique pour la famille.

Voilà pourquoi, d’entrée de jeu, Kia utilise une nouvelle appellation pour décrire sa Carnival, soit Life Utility Vehicle (LUV). En français, ils ont traduit ça par Véhicule Infiniment Évolutif (VIE). Dans le communiqué de presse de l’entreprise, on fait même référence à ce produit au masculin.

Ça peut paraître banal, mais ce ne l’est pas. On nous propose ici une fourgonnette, mais on souhaite qu’elle ne soit pas vue de la sorte. On comprend bien la stratégie, mais si vous le voulez bien, on va continuer à faire référence à la Carnival comme une fourgonnette.

Design réussi

Cela dit, il faut l’avouer, les stylistes ont fait du beau travail avec le design qui prend justement l’allure d’un VUS, notamment à l’avant. Fait intéressant, il est l’œuvre du studio de design américain de l’entreprise. On vous laisse néanmoins juger de la chose, tous les goûts étant dans la nature.

À l’intérieur, la présentation est aussi au poil et prend une allure haut de gamme. On va évidemment retrouver l’essentiel en matière d’équipement et de connectivité, les fonctionnalités à ce chapitre étant accessibles via un écran ACL de 12,3 pouces au tableau de bord. À la deuxième rangée, avec la configuration mettant de l’avant des sièges de type capitaine, ce sont des fauteuils de première classe qui vont vous attendre, avec appuie-tête et repose-pieds réglables à la simple touche d’un bouton.

Le cocon de la Carnival pourra recevoir sept ou huit personnes, selon les besoins. Avec l’approche à huit places, on profitera d’une banquette coulissante à la deuxième rangée pour un accès facile à la troisième. L’aménagement des sièges offrira d’ailleurs beaucoup de possibilités aux familles.

Sous le capot, on va retrouver un moteur V6 de 3,5 litres, lequel verra son travail associé à une boîte de vitesses automatique à huit engrenages. La puissance n’a pas été annoncée, mais la capacité de remorquage sera de 3500 livres.

Au menu, cinq versions seront proposées, soit LX, LX+, EX, EX+ et SX. Le prix de départ sera de 34 495 $. Les aides à la conduite et les caractéristiques de sécurité seront présentes et livrables à la tonne.

Bien sûr, on nous a également présenté une liste de tout l’équipement qui sera proposé avec ce véhicule, mais nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous en ferons l’essai.