Un Mitsubishi Outlander PHEV légèrement amélioré pour 2021

La semaine dernière, Mitsubishi nous présentait la nouvelle génération de son VUS Outlander. Cette dernière est attendue plus tard en cours d’année pour des débuts en 2022. Quant à la version hybride rechargeable PHEV, on nous a dit qu’elle sera renouvelée et présentée subséquemment.

En attendant, la compagnie nous propose une version légèrement améliorée pour 2021 et cette dernière va se pointer en concession à la fin du mois de mars. Son prix fait un bond de 200 $, mais à 44 198 $, elle sera toujours admissible aux rabais des gouvernements.

Et qu’est-ce qui change ? Mitsubishi indique avoir amélioré le moteur 4-cylindres de 2,4 litres qui équipe le modèle. La puissance est la même à 126 chevaux alors que le couple s’établit à 149 livres-pieds. Là où ça change, c’est que l’ancien moteur électrique de 60 kW qui repose sur l’essieu arrière a cédé sa place à une unité plus puissante de 70 kW. La compagnie mentionne que la puissance totale du système a augmenté de 31 chevaux pour s’établir à 221, le tout par rapport au modèle 2020.

Quant à la capacité de la batterie, elle passe de 12 kWh à 13,8 kWh, ce qui fait qu’on devrait voir l’autonomie grimper de 35 à… 39 km. Bonne chance pour voir la différence. Ce qui est certain, c’est que si Mitsubishi veut que la prochaine génération du modèle soit pertinente, cette autonomie devra doubler.

Le constructeur mentionne aussi que le groupe motopropulseur a reçu une mise à jour logiciel qui propose une meilleure synchronisation entre la batterie et le moteur. D’autres améliorations visant à réduire le bruit, les vibrations et adoucir l’expérience derrière le volant ont aussi été apportées.

Au volant, les conducteurs pourront profiter de deux nouveaux modes de conduite, soit Sport et Neige.

Quant aux rabais offerts, rappelons que l’Outlander PHEV 2021 est toujours admissible à 1500 $ du fédéral alors qu’au Québec et en Colombie-Britannique, 4000 $ et 2500 $ de rabais sont possibles, respectivement.

Enfin, rappelons que le modèle est offert en quatre versions, soit SE, LE, SEL et GT. Chacune profite de la traction intégrale S-AWC (Super All Wheel Control) de la compagnie.

Pour les prix, ça se lit comme suit :