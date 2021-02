Consumer Reports choisit ses 10 meilleurs véhicules pour 2021

Consumer Reports a publié la semaine dernière ses choix des meilleurs véhicules dans dix catégories pour l’année 2021. Les meilleures voitures, VUS et camionnettes ont été identifiées grâce à leur capacité à impressionner en matière de performance, de sécurité, de fiabilité et bien plus encore. Le magazine a également pointé du doigt la meilleure marque selon ses critères : félicitations à Mazda.

Pour classer les performances de chaque modèle, les experts du magazine ont examiné un certain nombre de facteurs, soit la performance lors d’un essai sur route, la fiabilité prévue, le niveau de satisfaction des propriétaires, la sécurité et le respect de l’environnement.

Voici un aperçu de 10 modèles qui pourraient bien figurer sur votre liste d’achats si vous pensez acquérir un nouveau véhicule cet hiver ou ce printemps.

Petite voiture - Toyota Corolla

Consumer Reports se dit impressionné par la façon dont l’abordable Corolla continue à être si généreuse en matière d’équipement et si compétente avec son niveau de performance.

La Corolla s’est particulièrement bien débrouillée dans la catégorie de fiabilité prévue, peut-être parce qu’elle est livrée avec plus de fonctions de sécurité que bien de voitures largement plus chères. Vous pouvez également vous procurer une version hybride pour avoir bonne conscience tout en dépensant moins à la pompe.

Une autre bonne nouvelle pour les Canadiens : une étude récente du site web carinsurance.ae révèle que la Corolla, qui reste le véhicule le plus populaire au monde en matière de ventes totales, est moins chère à l’achat ici même que partout ailleurs dans le monde.

VUS sous-compact - Mazda CX-30

Conçu pour la ville, mais amplement spacieux pour les longs voyages, le nouveau CX-30 est bien moins timide et plus pratique en général que le minuscule CX-3. Et il offre une expérience de conduite dynamique qui est typiquement Mazda.

Consumer Reports aime le fait qu’il n’y a pas de transmission à variation continue pour gâcher le plaisir, le CX-30 s’appuyant sur une boîte automatique conventionnelle à six vitesses et très compétente. La nouveauté de 2021 est une variante à moteur turbo qui ajoute plus de muscle à l’ensemble. Elle est la bienvenue.

Dans l’ensemble, Consumer Reports a beaucoup apprécié le mariage qu’offre le modèle entre la technologie (notamment en matière de sécurité) et le plaisir de conduire. Il a aussi très bien fait au niveau de la fiabilité prévue, ce qui est impressionnant pour un modèle pratiquement neuf.

Hybride - Toyota Prius

Le premier des modèles hybrides à vraiment faire sa marque sur le marché est toujours là en 2021, alors que Consumer Reports récompense la Prius pour sa fiabilité, ses dépenses moins élevées en carburant et la satisfaction générale de ses propriétaires. Comme le dit le magazine, « cela en dit long qu’une voiture aussi complexe sur le plan mécanique puisse offrir une fiabilité à toute épreuve et procurer des sensations fortes à ses propriétaires, année après année. »

Berline intermédiaire - Toyota Camry

ans un segment qui se contracte et qui est en perte de vitesse ces temps-ci, la Toyota Camry parvient à repousser les rivaux qui restent. La transmission intégrale fait désormais partie de l’offre, ce qui est bien sûr une excellente nouvelle pour les Canadiens. Le groupe motopropulseur parvient à être à la fois dynamique et économe. Elle n’est peut-être pas aussi sportive que la Mazda6, mais elle est néanmoins très solide et vous pouvez, en optant pour les versions supérieures, profiter d’une Camry s’affichant avec un peu plus de caractère.

Petit VUS - Subaru Forester

Dans un geste qui pourrait paraître choquant, Consumer Reports classe le Forester de Subaru comme le meilleur « petit » VUS qui soit… pour la huitième année consécutive.

Les propriétaires et les amoureux de produits Subaru savent ce qu’il y a de bien dans un produit de la marque, et c’est ce qu’on retrouve à profusion dans le Forester, un modèle essentiel pour le constructeur japonais. Plus que l’Outback, ce VUS offre une tonne d’espace intérieur grâce à son toit surélevé, qui a également l’avantage d’offrir une excellente visibilité dans toutes les directions.

Consumer Reports a également apprécié la faible consommation de carburant de cet utilitaire, sans qu’il y ait un format hybride sur lequel s’appuyer. Et lorsqu’on parle de Subaru, on parle bien sûr de la traction intégrale.

VUS / familiale - Subaru Outback

En parlant de l’Outback, elle bat aussi tous ses rivaux dans sa catégorie en 2021, même si on doit admettre qu’il s’agit d’une catégorie un peu bizarre. Autant de gens considèrent qu’il s’agit d’une familiale que d’un VUS, mais qu’importe, l’Outback convient parfaitement aux aventuriers du week-end.

Beaucoup d’espace de chargement, une conduite étonnamment décente, une bonne garde au sol, un intérieur confortable et ce fameux système de traction intégrale contribuent à faire de l’Outback le choix de prédilection de Consumer Reports pour 2021. Et ceux et celles qui optent pour la variante XT apprécieront davantage la puissance additionnelle offerte sous le capot.

VUS intermédiaire à trois rangées - Kia Telluride

Le Telluride s’impose pour une deuxième année consécutive comme le choix favori de Consumer Reports, et ce, grâce à son volume disponible, à son côté pratique grâce à ses trois rangées, ainsi qu’à son niveau de confort, de technologies et de commodités.

Le magazine adore la conception du Telluride qui permet de monter et de descendre facilement et qui offre une tonne de dégagement pour la tête, notamment dans les rangées deux et trois.

Kia a judicieusement doté le Telluride d’un groupe motopropulseur à la hauteur de la tâche. La combinaison entre le moteur V6 et la transmission automatique à huit rapports répond à l’appel quand vient le temps de faire bouger le gros VUS, fournissant même une grande puissance pour les dépassements sur l’autoroute.

Camionnette compacte - Honda Ridgeline

Au fil des ans, d’innombrables rumeurs ont circulé voulant que tel ou tel fabricant travaille au développement d’un concurrent direct au Ridgeline, mais cette camionnette demeure, pour l’instant, tout à fait unique. Sa plus grande qualité est peut-être qu’elle offre une certaine commodité à ceux qui doivent transporter du matériel de temps en temps, tout en restant une option de véhicule familial pratique. Consumer Reports aime bien la caisse de la camionnette, qui compense par sa polyvalence ce qui lui manque en matière de capacité de chargement brut.

Parmi les autres arguments en sa faveur, citons le moteur souple et puissant, la consommation de carburant et le confort de conduite.

VUS intermédiaire - Lexus RX

Tranquillement, le RX est devenu au fil des ans la référence en matière de VUS de luxe de taille moyenne, et ce, malgré le fait qu’il doive faire face à une réelle concurrence. Et cela va au-delà de l’excellente réputation de Lexus en matière de fiabilité et de luxe. Ce VUS est confortable, dynamique sur la route, doté de nombreux équipements de sécurité et bien construit.

Voiture électrique - Tesla Model 3

On a beaucoup parlé et écrit sur la Model 3, mais on ne peut nier qu’il s’agit d’une voiture très performante qui a établi la norme de ce qu’un véhicule électrique peut offrir côté performance. Consumer Reports a constaté, pour donner un exemple marquant, qu’elle surclasse la version V8 de la Dodge Challenger dans le test du 0-60 mile à l’heure (elle le réalise en 5,3 secondes). La Model 3 se comporte avec précision et sa direction est extrêmement pointue, et elle s’adresse, comme le fait Apple, à un public ciblé qui écoute très attentivement son message.

Donc si vous aimez les intérieurs futuristes et les innovations technologiques, la Model 3 est fait pour vous. Les propriétaires peuvent recevoir des mises à jour longtemps après l’achat de la voiture grâce aux mises à jour en direct de Tesla. Ils peuvent recharger les batteries assez rapidement dans n’importe quelle station de recharge que Tesla a installée sur le continent. Comme le dit Consumer Reports, « être vert n’a jamais été aussi amusant ».