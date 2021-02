Lexus présente l’IS 500 F Sport Performance pour 2022

La rumeur concernant le retour d’une variante F avec la berline IS se confirme aujourd’hui alors que Lexus lance l’IS 500 F Sport Performance. Et, fait intéressant, cette dernière devient la première d’une nouvelle ligne de modèles prenant le nom de F Sport Performance.

Les appellations tournant autour de la lettre F ne sont pas nouvelles chez Lexus alors qu’on fait un peu de sémantique ici. En fait, on a déjà eu droit à des modèles F, de pures sportives animées par un moteur V8. Il y en a toujours une au catalogue avec la RC, d’ailleurs. Puis, les groupes d’options F Sport sont livrables avec quantité de modèles, mais ces derniers n’offrent pas nécessairement un niveau de performance bien plus relevé.

Là, si l’on veut, on renomme la série F par F Sport Performance, car l’IS 500 2022 sera pourvu d’un moteur V8 de 5 litres. Et avec une cavalerie de 472 chevaux et un couple de 395 livres-pieds, nul doute, la performance sera au cœur de l’expérience. Quant à la mécanique, c’est la même que l’on retrouve avec la RC F, puissance et couple inclus.

Fait intéressant, le modèle est exclusif au marché nord-américain.

Côté performance, Lexus annonce un chrono de 4,6 secondes au 0-100 km/h, ainsi qu’une moyenne de consommation de 9,8 litres aux 100 kilomètres. Pour l’atteinte de cette cote, il faudra éviter les sprints au 0-100, on s’entend. Du reste, la compagnie promet un système d’échappement quadruple certain de générer de l’émotion.

Une boîte automatique à huit rapports sera de service avec ce modèle, la même qui sert la version IS 300 à propulsion. Des modes de conduite et des réglages spécifiques, notamment avec la direction et les éléments suspenseurs, vont favoriser un pilotage axé sur la sportivité. Les freins, aussi, profitent d’améliorations, notamment en ce qui a trait à leur refroidissement, mais aussi à leur dimension ; 14 pouces à l’avant, 12,7 à l’arrière.

Esthétiquement, des éléments vont évidemment servir à différencier le modèle. Lexus mentionne avoir relevé le capot de 50 mm tout en le dotant de lignes plus sculptées. Le parechoc et les ailes avant ont été respectivement allongés et élargis afin de faire place au moteur V8. Des roues de 19 pouces signées Enkei viennent ajouter au caractère du modèle. L’accent est aussi mis sur le noir avec, notamment, des pourtours de fenêtre chromé, ainsi qu’un aileron arrière adoptant cette teinte.

À bord, on va reconnaître l’environnement, mais certaines touches serviront aussi à rendre l’expérience plus unique, notamment au démarrage avec une animation exclusive à l’IS 500.

Enfin, en matière de sécurité et de connectivité, l’offre sera bien sûr complète. La voiture est attendue en concession cet automne et son prix nous sera communiqué à ce moment. Pour vous donner une idée, la variante RC F se vend quelque 88 000 $ et un ensemble Performance est livrable en échange de 11 000 $.