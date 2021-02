L’AJAC annonce ses choix de catégories des véhicules canadiens de l’année 2021

L’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé les choix de ses membres pour les meilleurs véhicules de 2021, et ce, dans huit catégories couvrant les voitures, les VUS et les camionnettes. Cela nous rapproche bien sûr du choix des grands gagnants des prix de la Voiture canadienne de l’année 2021 et du Véhicule utilitaire canadien de l’année 2021.

Kia et Genesis sont en tête avec deux modèles chacun, dont le Kia Telluride qui remporte le prix du meilleur véhicule utilitaire pleine grandeur (!) pour la deuxième année consécutive. Mazda, Subaru, Nissan et Ram remportent chacune un prix dans leur catégorie respective ; dans le cas de la Mazda3, la voiture se retrouve également gagnante pour la deuxième année consécutive.

Au début du processus d’évaluation de l’AJAC, plus de 250 véhicules ont été considérés pour les prix de cette année, un total qui inclut tous les véhicules disponibles à l’achat au Canada. Les modèles nouvellement conçus, récemment retouchés et reconduits de l’année précédente étaient tous admissibles à condition d’avoir reçu un nombre minimum de bulletins de vote soumis par les journalistes de l’AJAC. Les données ont été recueillies auprès de membres à travers le pays qui ont testé chaque véhicule sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions auxquelles sont exposés chaque jour les conducteurs canadiens.

« Malgré les nombreux défis présentés tout au long de l’année 2020, les journalistes de l’AJAC se sont mobilisés pour soumettre des bulletins de vote basés sur des essais en conditions réelles et produire cette liste de gagnants présentée aujourd’hui. L’AJAC compte parmi ses membres des dizaines de critiques automobiles de premier plan au Canada. En produisant ces résultats, nos journalistes membres ont fait preuve d’un dévouement féroce à leur métier, en informant les conducteurs canadiens sur les véhicules qui méritent d’être pris en considération pour leur achat en 2021. » – Stephanie Wallcraft, présidente de l’AJAC

Les huit gagnants de catégorie annoncés aujourd’hui sont maintenant dans la course au titre de Voiture canadienne de l’année 2021 ou de Véhicule utilitaire canadien de l’année 2021. Ces prix seront décernés au mois de mars ; les détails sont à venir.

Voici les gagnants par catégorie de l’AJAC pour la Voiture canadienne de l’année 2021 et le Véhicule utilitaire canadien de l’année 2021 :

Meilleure voiture intermédiaire - Mazda3 (notre essai)

Meilleure voiture grande format - Kia K5 (notre essai)

Meilleure voiture intermédiaire de luxe - Genesis G80 (notre essai)

Meilleur utilitaire compact - Subaru Crosstrek (notre essai)

Meilleur utilitaire intermédiaire - Nissan Rogue (notre essai)

Meilleur utilitaire grand format - Kia Telluride

Meilleur utilitaire intermédiaire - Genesis GV80 (notre essai)

Meilleure camionnette - Ram 1500