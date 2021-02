Mazda est la meilleure marque en 2021, selon Consumer Reports

Consumer Reports (CR) a publié cette semaine son bulletin annuel qui évalue les marques automobiles et leurs gammes. Le gagnant pour l’année 2021 est… Mazda.

Pour classer les performances des marques, les experts du magazine ont examiné plusieurs facteurs, notamment les performances lors des essais routiers, la fiabilité anticipée, la satisfaction des propriétaires, la sécurité et le respect de l’environnement. Consumer Reports souligne que cette année, les classements ont été sensiblement remaniés par rapport à l’année dernière et attribue une grande partie de ce changement aux fluctuations importantes de la fiabilité anticipée.

Honda et BMW ont bien performé cette année, Honda a grimpé de 10 positions pour prendre la 5e place au classement général. BMW est pour sa part passée du 8e au 2e rang. Chrysler et Buick ont également joint le top 10. À l’inverse, Genesis et Lincoln ont chuté, là encore principalement en raison de mauvais résultats dans les données de fiabilité prévue ; Genesis a terminé au 15e rang avec un pointage global de 66 (identique à celui de Tesla, pour ceux qui sont curieux de savoir comment les créations d’Elon Musk se sont débrouillées), tandis que Lincoln (53) a chuté à la 28e place.

Un élément intéressant examiné par CR concerne le respect de l’environnement ; l’organisation a déterminé combien de modèles testés par chaque marque constitue ce qu’elle appelle des choix verts (« Green Choices »). À ce chapitre, Mazda a en fait obtenu un score de 0, car aucun de ses modèles n’est considéré comme suffisamment vert. En contraste, 12 des 19 véhicules Toyota qui ont été testés ont mérité cet honneur ; aucune autre marque ne s’est approchée du géant japonais.

Voici les 10 premières marques, dans l’ordre du meilleur au pire, tel que déterminé par Consumer Reports pour 2021.

1) Mazda (80) - 7 modèles testés

2) BMW (78) - 12 modèles

3) Subaru (76) - 7 modèles

4) Porsche (76) - 4 modèles

5) Honda (75) - 10 modèles

6) Lexus (75) - 8 modèles

7) Toyota (74) - 19 modèles

8) Chrysler (74) - 2 modèles

9) Buick (72) - 3 modèles

10) Hyundai (71) - 9 modèles

Et… les 10 plus mauvais sont :

23) Acura (59) - 3 modèles

24) Chevrolet (58) - 13 modèles

25) Ford (57) - 8 modèles

26) GMC (73) - 6 modèles

27) Jaguar (54) - 3 modèles

28) Lincoln (53) - 4 modèles

29) Jeep (48) - 6 modèles

30) Mitsubishi (46) - 3 modèles

31) Land Rover (46) - 7 modèles

32) Alfa Romeo (44) - 2 modèles

Enfin, les 5 marques ayant le plus de choix verts dans leur gamme :

1) Toyota - 12 modèles

2) Honda - 7 modèles

3) Hyundai - 5 modèles

4) Nissan - 4 modèles

5) Tesla - 4 modèles