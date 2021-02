Froid hivernal | Des Texans utilisent leur F-150 hybride pour alimenter leur maison

Le Texas est aux prises avec une vague de froid historique. L’État est en situation de crise alors que des pannes d’électricité majeures touchent des millions d’habitants, sans compter que des bris majeurs de canalisations font que plusieurs sont aussi privés d’eau. Plusieurs citoyens propriétaires du nouveau Ford F-150 hybride ont décidé de l'utiliser à des fins assez inusitées.

Et là-bas, les maisons et les infrastructures ne sont pas conçues pour résister au froid. La neige y tombe rarement. Pourtant, on vit sous le point de congélation depuis quelques jours. La situation est catastrophique, mais dimanche, le mercure doit grimper à 20 degrés. La situation va évidemment se replacer.

En attendant, les gens y vont avec les moyens du bord, comme le dit l’expression. C’est dans ce contexte que plusieurs citoyens propriétaires du nouveau Ford F-150 hybride ont décidé de vérifier à quel point le système d’alimentation électrique intégré de ce dernier était efficace, lui qui est alimenté par les batteries et le moteur à essence.

Sur le forum F150gen14.com, on apprenait qu’un propriétaire ayant perdu le courant pendant trois jours a utilisé son F-150 hybride comme générateur, le tout en faisant passer des rallonges électriques de sa camionnette à sa cuisine pour alimenter quelques lumières, un four portatif, un chauffage d’appoint et le réfrigérateur.

Le F-150 a aussi servi à faire fonctionner une télévision de 75 pouces, une cafetière et un congélateur pendant 10 à 12 heures par jour. Le propriétaire affirme que son F-150 n’a consommé que quelques litres d’essence pendant cette période et il a noté que le moteur démarrait et se coupait périodiquement pour maintenir les batteries en bon état.

Le propriétaire du Ford F-150 PowerBoost note que son camion est équipé de l’alimentation électrique plus robuste Pro Power Onboard Generator de 7,2 kW. Cette dernière permet aux propriétaires de faire fonctionner leurs outils sur de longues périodes. Un générateur de 2,4 kW est standard avec ces modèles.

Le propriétaire d’un modèle identique a mentionné que son F-150 a fait fonctionner le système de chauffage de sa maison pendant plusieurs jours. Un autre Texan a raconté que son F-150 n’a eu besoin que d’un quart de réservoir de carburant pour alimenter un réfrigérateur, quelques lumières, un modem câble et un routeur sans fil, une cafetière et un fauteuil inclinable pendant 72 heures consécutives.

Dans ses scénarios, Ford n’a probablement jamais rêvé à ce genre de « publicité ».