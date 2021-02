Essai de la Mercedes-Benz A35 AMG 5 portes 2021 : la petite bombinette à prix raisonnable

Auto123 met à l’essai la Mercedes-Benz A 35 AMG 5 portes 2021.

Mercedes synonyme de voiture chère? Eh oui, bien sûr. Pourtant, une voiture portant le nom qui est bien conçue et bien équipée disponible pour moins de 40 000 $ existe bel et bien. La petite Classe A peut être à vous pour 37 800 $ en version 4 portes ou à 39 900 $ en version 5 portes. Les deux versions sont disponibles avec un moteur 4 cylindres de 188 chevaux et 221 lb-pi de couple, ou encore en version super boosté AMG livrant 302 chevaux. C’est cette version que nous avons eu la chance de conduire pendant une semaine.

En fait nous avions déjà eu l’occasion de conduire la version à 4 portes ; cette fois, ce fut au tour de la variante à 5 portes. Cette dernière est animée avec le plus petit moteur AMG du groupe, un 4 cylindres turbo de 2,0 litres qui développe 302 chevaux et un couple de 295 lb-pi. Avec cette cavalerie à sa disposition, combinée avec son poids de seulement 1 555 kg, la petite AMG A 35 vous explose le 0-100 km/h en seulement 4,7s. C’est pas mal pour une petite « bombinette » qui se transige à 49 800$.

Les versions 4 et 5 portes qui sont au même prix vous permettront d’accéder au monde des AMG chez Mercedes. Et, moins cher ne veut absolument pas dire sportive à rabais. Nous avons eu la chance de conduire plusieurs AMG, de l’A 35 à la volcanique C 63s, et les A 35 et A 45 sont les voitures que nous avons préférées, tout franchement.

Détails extérieurs

La Classe A, version AMG, se reconnait facilement de l’extérieur par ses deux faux orifices béants placés sous les phares à DEL avant qui, on le confirme, éclairent extrêmement bien la nuit. Au milieu se trouve une grande calandre ornée au centre d’une gigantesque étoile. De côté, on a la présence de jante de 18 po de couleurs noir épaulé d’un becquet arrière qui remonte vers le ciel pour renforcer le côté sportif propre à AMG.

À l’arrière, les feux effilés, sa lunette centrale et surtout ses deux gros embouts d’échappement chromés indiquent aux autres automobilistes que cette voiture n’est pas là pour faire de la figuration. Notre modèle d’essai n’avait aucun sigle AMG, et pourtant, d’après les commentaires reçus, les passants reconnaissaient tout de suite la signature de la division performance de Mercedes.

Détails intérieurs

L’intérieur a également été retravaillé par la division AMG. Cette petite Classe A respire le luxe. Tout d’abord, il y a le toit panoramique qui donne un sentiment d’espace à l’intérieur du véhicule. Deuxièmement, le tableau de bord au design unique et innovant donne un sentiment luxueux au véhicule.

Derrière le volant AMG se cache une énorme tablette qui s’étire en largeur et qui couvre la section du tableau de bord devant le conducteur jusqu’à la console centrale. Les bouches d'aération de style turbine sont un autre aspect saillant de l'intérieur. Pour égayer le tout, pas moins de 64 coloris de l'éclairage d'ambiance sont disponibles en options.

Au centre, un pavé numérique et des touches rapides permettent d’accéder aux principales fonctions du véhicule. D’ailleurs, ce pavé - et c’est valable sur l’ensemble des véhicules Mercedes essayés - ne contrôle pas ou peu l’application CarPlay. Vous devez donc revenir à la bonne vieille méthode du doigt sur l’écran! Autrement, le pavé se manipule très bien sur l’ensemble des fonctions du véhicule.

De part et d’autre de cette console, vous trouverez de beaux sièges baquets qui procurent une très bonne assise, mais qui manque cruellement de maintiens latéraux. Impensable tout de même d’avoir un véhicule aussi performant et offrir en options des sièges aussi peu efficaces.

Côté moteur

Cette petite bombe est animée par un 4 cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 302 chevaux et 295 lb-pi de couple aidé par une transmission automatique à double embrayage à sept rapports. Le résultat de cette combinaison donne une voiture très nerveuse et des passages de vitesse à la volée. Le châssis très robuste et les freins puissants contribuent également à la performance globale du véhicule.

La conduite

Notre semaine d’essai s’est déroulée en hiver, notre voiture équipée de Pirelli sottozero 3 accompagnée du rouage 4matic s’est avérée très difficile à prendre en défaut. À notre avis la petite A 35 ainsi équipée est capable d’affronter les pires conditions. Le système de traction intégrale fonctionne généralement en mode traction, mais peut transférer 50% du couple du moteur vers les roues arrière au besoin.

En prenant place à bord, on remarque tout de suite que la voiture est très basse, mieux vaut ne pas être trop grand ni trop large! Une fois bien installer les choses se placent naturellement. Une pression sur le bouton d’allumage et le vrombissement de la petite Mercedes se fait entendre. Une fois en marche, vous avez le choix entre cinq modes de conduite. Le mode par défaut, « Confort » permet au conducteur de profiter d'une conduite … confortable et ce, parce que dans ce mode la suspension et la direction sont réglées de façon à privilégier le confort, et la fonction de démarrage/d'arrêt ECO est active.

Vous voulez un peu plus de piquant ? Les modes « Sport » et « Sport+ » mettent l'accent sur l'agilité et le plaisir de conduire avec le moteur qui devient plus réactif. En « Sport+ », le son du moteur turbocompressé devient beaucoup plus marqué et la fonction de démarrage/d'arrêt ECO est inactive. Vous vous amuserez à faire pétarader votre pot d’échappement et cela avec une facilité déconcertante.

Si vous en voulez toujours plus, un mode « Individuel » va vous permettre d’ajuster les paramètres manuellement et de les enregistrer. Enfin, pour s’adapter à notre climat, un programme de conduite « Glissant » optimise le comportement routier de la A 35 sur chaussées glissantes, notamment grâce à une puissance et à des changements de vitesse en douceur.

De notre côté, nous sommes restés en mode « confort » sur chaussé glissante et honnêtement rien à redire, la voiture était vissée au sol. Un seul bémol cependant, qui a fini par nous agacer, concerne ce délai dans l’accélération. Peu importe le mode et la situation, il y avait toujours un court délai entre le mouvement du pied droit et le moment où le moteur réagit. Cette sensation était encore pire avec un moteur froid. Nous n’avions pas ressenti cette sensation avec les autres AMG conduite durant l’année.

Conclusion

Cette petite Classe A est une véritable Mercedes! La finition intérieure et la qualité d’assemblage sont sans reproche, et le moteur AMG donne envie de bouffer la route. Elle ne plaira peut-être pas à tout le monde, car sa suspension est rêche, même en mode « confort » et sa conduite se veut sportive en tout temps. Avec les routes que nous avons au Canada, cela peu cogner fort.

On aime

Performance

Véhicule très dynamique

Design de l’intérieur

Dégage le luxe

On aime moins

Bruit intérieur

Espace limitée à bord

Taille du réservoir et donc autonomie

Pas de volant chauffant

Délai lors de l’accélération

La concurrence principale

BMW Série 2 M240

Audi S3

Volkswagen Golf R

Cadillac CT4-V