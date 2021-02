Une nouvelle transmission et un turbo plus puissant pour le Hyundai Kona 2022

Hyundai a partagé des détails supplémentaires concernant son Kona 2022 qui va faire ses débuts dans les prochains mois. Si l’on ne nous avait pas déjà annoncé l’arrivée d’une version N, on parlerait d’une grande nouvelle. On se rabat sur cette dernière qui nous informe quand même d’une augmentation de la puissance du 4-cylindres turbo de 1,6 litre.

Le moteur de base du Kona 2022 sera le même 4-cylindres de 2 litres qui est actuellement proposé. Ce dernier livre 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple. Avec le moteur turbocompressé qui est livré avec quelques versions plus huppées du modèle (y compris le Kona N Line), il voit sa capacité passer de 175 à 195 chevaux (le couple reste inchangé à 195 lb-pi).

Hyundai a également remplacé la boîte automatique à six rapports associée au moteur de base par une transmission à variation continue Smartstream qui, selon l’entreprise, contribuera à réduire la consommation de carburant. La transmission EcoShift à sept vitesses qui accompagne le moteur turbo a été modifiée pour offrir de meilleures performances, toujours selon Hyundai.

Pour le reste, nous avons déjà fait état des autres changements apportés aux versions régulières et électriques, ainsi que des détails concernant la nouvelle version N Line. Et bien sûr, on attend aussi la variante N qui nous arrivera un peu plus tard en 2021.

