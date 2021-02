Une camionnette Defender semble toujours une possibilité

Depuis que le retour du Land Rover Defender est dans les plans, la question concernant l’arrivée d’une éventuelle version camionnette est sur toutes les lèvres. À un certain moment donné, elle avait été mise de côté par la compagnie, mais voilà que la porte semble s’ouvrir de nouveau.

Selon ce que rapporte le site Autocar, Nick Collins, le directeur des programmes de Jaguar Land Rover, a déclaré qu’« il y a une demande de la part de la clientèle » et qu’« il n’y avait pas de limites structurelles » pour construire une telle variante. « Nous avons toujours dit que le Defender serait une famille de produits », a-t-il ajouté aux scribes du site Autocar. Il a suggéré de « surveiller la suite des choses » pour en savoir plus sur l’avenir de ce modèle anticipé.

À l’époque où l’idée avait été mise de côté, une source avait mentionné que la compagnie ne voyait pas la pertinence d’un tel modèle considérant que le Defender actuel offrait les capacités d’une camionnette, mais avec un toit. La compagnie ne voyait tout simplement pas la pertinence, sur le plan financier, de créer ce véhicule.

Cependant, Land Rover a clairement indiqué qu’il était possible d’utiliser la plateforme D7x du Defender pour donner naissance à un pick-up. La seule chose importante qu’il faut souligner, c’est que le Defender ne profite pas d’un châssis en échelle, comme la majorité des camionnettes sur le marché. On parlerait donc d’un véhicule reprenant l’approche du Honda Ridgeline. Les prochains modèles Ford Maverick et Hyundai Santa Cruz l’adopteront également, prouvant l’engouement croissant pour ce type de camionnette.

En matière de capacité, ce n’est pas aussi probant, mais c’est suffisant pour quantité de tâches de remorquage.

De toute manière, les acheteurs d’une camionnette traditionnelle et ceux d’une éventuelle variante du genre chez Land Rover ne sont pas les mêmes.

Mécaniquement, un Defender doté d’une caisse pourrait recevoir les mêmes mécaniques que le modèle régulier, soit un 4-cylindres turbo de 2 litres ou 6-cylindres en ligne turbo de 3 litres pour ce qui est de notre marché. De plus, Land Rover travaille sur une option de moteur V8 pour ce modèle, ce qui va offrir une option intéressante de plus.

Une autre histoire à suivre.