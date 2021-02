Un tremblement de terre force Toyota à suspendre la production de neuf usines au Japon

Toyota a annoncé qu’elle suspendait pour plusieurs jours la production de neuf usines au Japon en raison des perturbations d’approvisionnement causées par un tremblement de terre qui a secoué le nord-est du pays le week-end dernier.

Le plus grand constructeur de la planète a déclaré que l’interruption est nécessaire, car plusieurs fournisseurs ont été touchés par le tremblement de terre de samedi soir. Toyota a déclaré qu’elle ne dévoilerait pas les pièces ou fournisseurs concernés.

Les pièces touchées ne sont pas des semi-conducteurs, cependant, a déclaré la porte-parole Shiori Hashimoto. Cette précision survient alors que l’industrie mondiale est confrontée à une pénurie de puces électroniques et qu’une usine importante de semi-conducteurs a également été forcée de réduire sa production en raison du séisme.

Toyota a également refusé de spécifier de combien d’unités la production serait réduite. L’arrêt de la production commence dès aujourd’hui dans certaines usines et se poursuivra jusqu’au samedi 20 février. La compagnie n’a pas encore déterminé avec précision à quel moment le retour à la normale va s’effectuer.

Toyota a déclaré que les problèmes d’approvisionnement ne devraient pas affecter la production ailleurs qu’au Japon.

Au total, l’arrêt touche 14 des 28 lignes de production du constructeur au Japon et concerne les modèles RAV4, C-HR et Harrier chez Toyota, ainsi que plusieurs modèles Lexus comme les berlines LS et IS, les coupés RC et LC, ainsi que les VUS LX, NX, UX et RX.

Renesas Electronics, un fournisseur clé de semi-conducteurs pour l’univers automobile, a déclaré lundi qu’il avait redémarré la production de plaquettes dans une usine qui avait été fermée pour des raisons de sécurité après le séisme. Cependant, ce n’est pas avant la semaine prochaine que l’usine se retrouvera à 100 % de ses capacités.

Le tremblement de terre, d’une magnitude 7,3 sur l’échelle de Richter, a frappé au large de la côte nord-est du Japon, près de l’épicentre du tremblement de terre dévastateur de Tohoku qui avait frappé 10 ans plus tôt, tuant plus de 16 000 personnes. Ce dernier avant déclenché un tsunami massif et l’incident à la centrale nucléaire de Fukushima. Le dernier tremblement de terre a blessé quelque 160 personnes et a provoqué des pannes d’électricité dans près d’un million de foyers.