Infiniti QX55 2022 : les prix pour le Canada sont annoncés

Infiniti Canada a fourni aujourd’hui les prix pour son nouveau multisegment QX55 qui sera bientôt chez les concessionnaires canadiens. Les acheteurs découvriront un prix de départ de 51 995 $ et auront le choix entre trois versions : Luxe, Essential ProAssist et Sensory.

L’équipement de série de toutes ces versions comprend notamment la traction intégrale intelligente, des roues de 20 pouces et la connectivité sans fil Apple CarPlay.

La version Luxe est équipée d’un toit ouvrant électrique coulissant en verre teinté, de sièges recouverts de similicuir, de sièges avant chauffants, de garnitures intérieures en aluminium foncé, d’un système de suppression active du bruit et d’une série de dispositifs de sécurité active (freinage d’urgence avant avec détection des piétons, freinage automatique arrière, avertissements de collision avant, assistance aux feux de route, avertissement de changement de voie, avertissement d’angle mort et alerte de trafic croisé arrière). Une connexion rapide 4G LTE offrant une connectivité Wi-Fi pour un maximum de sept appareils est incluse.



Vient ensuite la variante Essential Pro-Assist qui est livrée avec la navigation InTouch, des sièges en cuir, le système Around View avec détection d’objets en mouvement et une chaîne audio Bose haut de gamme à 16 haut-parleurs. Son prix de vente est de 56 998 $.

L’édition Sensory (prix de départ à 60 998 $) ajoute des sièges en cuir semi-aniline, des garnitures en bois d’érable naturel à pores ouverts, un climatiseur automatique à trois zones, un hayon activé par le mouvement et un éclairage d’ambiance intérieur. Vous bénéficiez également de la reconnaissance des panneaux de signalisation, d’une direction adaptative directe et d’un affichage tête-haute, ainsi que du système de conduite semi-autonome ProPILOT Assist.

Les acheteurs auront un choix supplémentaire à faire, puisque le QX55 sera livrable avec huit couleurs extérieures différentes, dont blanc nacré, platine liquide, gris ombre, noir minerai, noir obsidienne et bleu crépuscule, ainsi que pierre de soleil rouge dynamique et gris ardoise.

À l’intérieur, un choix de sièges rehaussés de similicuir, de cuir ou de cuir semi-aniline souple de couleur graphite est offert. La combinaison optionnelle de cuir semi-aniline rouge monaco et graphite est possibles pour les acheteurs de la version Sensory.