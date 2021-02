La production du Taos pour le Canada approche à grands pas

Il y aura bien sûr du nouveau chez Volkswagen avec l’arrivée du premier VUS tout électrique de la marque, l’ID. 4, au cours des prochains mois. Cependant, il ne faudrait pas oublier qu’un deuxième VUS va faire ses débuts chez nous au courant de l’année, le Taos.

La production de l’ID.4 a déjà commencé et on verra des modèles sur nos routes un peu plus tard cette année. Cette semaine, la division mexicaine de Volkswagen a annoncé le début de la production pour le marché américain du Taos 2022.

Le Taos est un petit VUS qui va venir se positionner sous le Tiguan dans la gamme. L’usine de Puebla a déjà produit plus de 4300 unités à ce jour pour les consommateurs mexicains et les États-Unis seront le premier marché étranger à recevoir le modèle. La production pour notre pays devrait s’amorcer au cours des prochaines semaines.

« Avec le Taos, la branche mexicaine de Volkswagen renforce sa position d’acteur clé dans la stratégie mondiale de la marque à l’intérieur du segment des VUS et augmentera la capacité de production de l’usine de Puebla, avec des produits conçus pour la région nord-américaine », a déclaré Steffen Reiche, le président et chef de la direction de Volkswagen pour le Mexique.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle étape, réalisée grâce à l’excellent travail d’équipe de toutes les parties prenantes. Nous réaffirmons notre engagement à continuer de fournir les meilleurs produits, avec la qualité et l’efficacité que nos clients attendent », a ajouté Christopher Glover, vice-président de la production et de la logistique chez Volkswagen au Mexique.

Le géant allemand a investi plus de 400 millions de dollars américains dans son usine de Puebla en préparation de la production du Taos pour les marchés étrangers. Le Taos 2022 devrait se pointer dans les salles d’exposition américaines d’ici la fin du deuxième trimestre de 2021 et ça suivra peu de temps après au Canada. Le modèle sera pourvu d’un 4-cylindres turbo de 1,5 litre produisant 158 chevaux et 184 livres-pied de couple. Une transmission automatique à sept rapports et double embrayage lui sera associée. Nous sommes toujours en attente des prix pour ce modèle.

À défaut de pouvoir profiter d’une Golf de base, les consommateurs pourront se rabattre sur le Taos.