Une boîte automatique à neuf rapports pour l’Infiniti QX60 2022

L’Infiniti QX60 est proposé de façon inchangée depuis 2013. Il avait vu le jour sous le nom de JX avant que l’année suivante, en 2014, on change la nomenclature de tous les produits de la marque ; il devenait alors le QX60.

J’étais au lancement de ce véhicule et la chose qui nous avait frappés à l’époque, c’était malheureusement la transmission à variation continue du véhicule. On ne remettait pas en cause son efficacité, mais plutôt sa présence sous la robe d’un produit appartenant à une bannière de luxe.

Le constat a été le même avec le QX50 introduit en janvier 2018. Le véhicule est intéressant, mais la boîte vient gâcher l’expérience qu’on souhaite vivre avec un VUS de luxe.

Toujours est-il qu’on s’apprête à passer à autre chose avec la nouvelle génération du QX60 qui nous sera ultérieurement présenté. Et, fait amusant et rare, on nous présente d’abord le groupe motopropulseur avant de nous dévoiler le véhicule ; il est clair qu’on veut annoncer à tout le monde le changement de philosophie ici.

Et ce qu’on nous fait découvrir, c’est l’arrivée d’une nouvelle boîte automatique à neuf rapports, probablement la même qui va faire ses débuts avec la nouvelle génération du Nissan Pathfinder. De prime à bord, voilà qui est intéressant.

Infiniti explique avoir procédé à de multiples essais avec cette boîte signée par l’équipementier ZF. Celle-si sera mariée au moteur V6 de 3,5 litres du constructeur qui va toujours proposer la même puissance de 295 chevaux. La nouvelle boîte, indique Dave Kiesel, le directeur de la performance des groupes motopropulseurs au centre d’essais d’Infiniti, en Arizona, « offre un rapport de démultiplication plus large, soit presque 10:1. Le conducteur profite ainsi d’une performance de départ arrêté fiable et réactive, tout en conservant une excellente économie de carburant sur l’autoroute ».

À travers la lecture du communiqué de presse d’Infiniti, ce qu’on comprend, c’est que la marque veut qu’avec cette boîte, le comportement de son VUS de luxe soit plus raffiné, qu’il propose aux acheteurs une expérience de conduite plus douce, plus souple… et plus luxueuse finalement.

Est-ce qu’Infiniti a été à l’écoute des critiques en changeant sa philosophie avec l’arrivée de cette nouvelle boîte ? Possible. Vous pouvez être certains que nous poserons la question lorsque la présentation officielle du modèle aura lieu. Chose certaine, on peut s’attendre à un véhicule qui va nous proposer une expérience de conduite différente.

Il sera aussi intéressant de voir si d’autres options nous seront proposées sous le capot, notamment en matière d’électrification. Infiniti est en retard à ce chapitre, mais elle peut piger dans le coffre à outils de Nissan pour pallier à cette situation.

Nous vous reviendrons avec la suite lorsque nous aurons plus d’informations sur le QX60 2022.